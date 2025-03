Čaká nás nebeské divadlo: Pozorujte polotieňové zatmenie Mesiaca

V piatok 14. marca sa na nočnej oblohe odohrá zaujímavý astronomický úkaz – polotieňové zatmenie Mesiaca. Hoci na Slovensku nebude možné pozorovať úplné zatmenie, milovníci vesmíru si môžu vychutnať aspoň čiastočný pohľad na tento fenomén v skorých ranných hodinách. Kedy presne a kde bude zatmenie najlepšie viditeľné?

Kedy a kde sledovať zatmenie?

Zo Slovenska bude polotieňové zatmenie Mesiaca pozorovateľné v ranných hodinách tesne pred jeho západom. Mesiac vstúpi do polotieňa už o 4:57 hod., pričom o 5:52 hod. vyjde Slnko. Samotný Mesiac zapadne o 6:10 hod., teda ešte predtým, než by mohol vstúpiť do úplného tieňa. To znamená, že slovenskí pozorovatelia uvidia len jemné stmavnutie časti Mesiaca.

Kompletné zatmenie však nebude možné sledovať z našich končín. Úplné zatmenie Mesiaca bude viditeľné najmä z Južnej a Severnej Ameriky, Atlantického oceánu, západnej Európy a západnej Afriky.

Prečo dochádza k zatmeniu Mesiaca?

Zatmenie Mesiaca môže nastať len vtedy, keď sa nachádza presne na opačnej strane Zeme oproti Slnku – teda v čase splnu. Avšak, nie pri každom splne nastáva zatmenie. Ako vysvetľuje Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV, dôvodom je sklon dráhy Mesiaca:

„Dráha Mesiaca okolo Zeme je voči dráhe Zeme okolo Slnka sklonená o približne 5 stupňov. Zatmenie preto môže nastať len vtedy, keď je Mesiac počas splnu na svojej dráhe v blízkosti roviny obehu Zeme okolo Slnka,“ vysvetľuje doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., Astronomický ústav SAV.

Polotieňové zatmenie, ktoré budeme môcť pozorovať, nastáva vtedy, keď Mesiac prechádza iba cez vonkajšiu, menej tmavú časť Zeminého tieňa – polotieň. Tento typ zatmenia je menej výrazný než úplné zatmenie, preto si ho možno niektorí pozorovatelia ani nevšimnú bez podrobného sledovania.

Hoci spln Mesiaca pripadne na 14. marca o 7:55 hod., stále sa nachádzame v zimnom období. Jar totiž oficiálne začína až 20. marca. Prvý jarný spln Mesiaca nastane až 13. apríla 2025.

Tento dátum zohráva dôležitú úlohu aj pri výpočte dátumu Veľkej noci.

„Najbližšia nedeľa po 13. apríli 2025 je 20. apríl, a preto práve vtedy pripadne Veľkonočná nedeľa. To je dôvod, prečo tento rok slávime Veľkú noc tak neskoro,“ uvádza doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., Astronomický ústav SAV.

Foto: SITA.sk Foto: SITA/AP

Ako pozorovať zatmenie?

Aj keď polotieňové zatmenie nie je tak nápadné ako úplné zatmenie Mesiaca, pre trpezlivých pozorovateľov môže byť stále zaujímavým úkazom. Na jeho sledovanie nepotrebujete špeciálne vybavenie, stačí mať dobrý výhľad na západný horizont. Ideálne sú oblasti s minimom svetelného smogu, ako sú vidiecke lokality alebo vyvýšené miesta mimo mesta.

Zo Slovenska bude počas najväčšej fázy zatmenia zakrytých približne 7,5 % slnečného disku na východe krajiny a až 10,5 % na západe. Nenechajte si preto ujsť túto jedinečnú príležitosť, keďže ďalšie zatmenie nastane až v roku 2028.