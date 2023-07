Antarktický morský ľad dosiahol bezprecedentne nízku úroveň. Niečo sa radikálne zmenilo, hovoria vedci

Antarktický morský ľad dosiahol bezprecedentne nízku úroveň pre toto obdobie v roku a vedci sa usilujú zistiť prečo. Podľa údajov amerického Národného strediska údajov o snehu a ľade (NSIDC) je ľad na úrovni približne o 1,6 milióna štvorcových kilometrov menšej ako predchádzajúci zimný rekord z roku 2022.

V polovici júla bol antarktický morský ľad pod priemerom z rokov 1981 – 2010 o 2,6 milióna kilometrov štvorcových, čo je oblasť veľká zhruba ako Argentína. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Tento rok je to inak

Každý rok sa antarktický morský ľad koncom februára, počas leta, zmenšuje na najnižšiu úroveň. Cez zimu potom znovu narastá. Tento rok však vedci spozorovali, že to je inak a ľad je na najnižšej úrovni od začiatku meraní pred 45 rokmi.

Niektorí odborníci tento fenomén označili za tak zriedkavý, že je pravdepodobné, že sa to stane len raz za milióny rokov. Glaciológ Ted Scambos z University of Colorado Boulder však upozornil, že takto hovoriť nemusí byť dobré.

„Hra sa zmenila. Nemá zmysel hovoriť o pravdepodobnosti, že sa to stane tak, ako bol systém, jasne nám to hovorí, že systém sa zmenil,“ povedal pre CNN.

Niečo sa radikálne zmenilo

Antarktický systém je premenlivý, no v roku 2016 vedci začali pozorovať prudký pokles. Zatiaľ čo prirodzená premenlivosť klímy ovplyvňuje morský ľad, mnohí vedci tvrdia, že klimatická zmena môže byť hlavnou hnacou silou miznutia ľadu.

„Antarktický systém bol vždy veľmi premenlivý. Táto (súčasná) úroveň variácií je však taká extrémna, že za posledné dva roky, ale najmä tento rok, sa v porovnaní so všetkými predchádzajúcimi rokmi, ktoré siahajú späť najmenej 45 rokov, niečo radikálne zmenilo,“ skonštatoval Scambos.

Je za tým niekoľko faktorov

Za stratou ľadu je podľa Scambosa niekoľko faktorov vrátane sily západného vetra okolo Antarktídy, ktorý je spojený s nárastom znečistenia spôsobujúceho ohrievanie planéty.

„Teplejšie teploty oceánov severne od hranice Južného oceána, ktoré sa miešajú s vodou, ktorá je zvyčajne trochu izolovaná od zvyšku svetových oceánov, sú tiež súčasťou tejto myšlienky, ako to vysvetliť,“ dodal.

Slabá tvorba ľadu počas tejto zimy môže naznačovať dlhodobú zmenu pre kontinent. Scambos skonštatoval, že „je pravdepodobnejšie, že neuvidíme, ako sa antarktický systém obnoví tak, ako sa to stalo, povedzme pred 15 rokmi, na veľmi dlhé obdobie v budúcnosti a možno aj nikdy“. Rekordne nízka hladina morského ľadu v tejto zime je podľa neho veľmi alarmujúcim signálom.

Ďalší odborníci sú opatrnejší

Ďalší odborníci sú však opatrnejší. „Je to veľká odchýlka od priemeru, ale vieme, že antarktický morský ľad vykazuje veľkú medziročnú variabilitu,“ vyjadrila sa pre CNN na margo súčasnej situácie vedkyňa Julienne Stroeve z NSIDC. Podľa nej je príliš skoro na to, aby mohli povedať, či je to „nový normál“ alebo nie.

Morský ľad je kľúčový a hoci priamo neovplyvňuje stúpanie hladiny mora, keďže už pláva v oceáne, má nepriame účinky. Jeho zmiznutie zanecháva pobrežné ľadovce a ľadovce vystavené vlnám a teplým vodám oceánu, čím sa stávajú zraniteľnejšími voči topeniu a odlamovaniu. Nedostatok morského ľadu môže mať vplyv na voľne žijúce živočíchy, ako je napríklad kril, ktorým sa živia veľryby, či tučniaky a tulene, ktoré ľad zase využívajú pre kŕmenie a oddych. Antarktický morský ľad prispieva k regulácii teploty planéty, čo znamená, že jeho zmiznutie by mohlo mať kaskádové účinky aj ďaleko od Antarktídy.