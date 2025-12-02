Ako triediť textil správne? Kompletný sprievodca pre domácnosti

Od januára 2025 platí nová povinnosť pre slovenské obce: Triediť textilný odpad. Viete, čo patrí do kontajnera a čo tam rozhodne nepatrí? Tento praktický sprievodca vám pomôže správne separovať a recyklovať opotrebované oblečenie.

Tri základné pravidlá: Čisté, suché, vypraté

Tieto tri slová rozhodujú, či vaše staré tričko dostane druhý život alebo skončí na skládke. Čistota, suchosť a vypratí textilu sú kľúčové pre jeho ďalší spracovanie – či už ako tepelná izolácia, akustický panel alebo surovina pre nové produkty.

Prečo záleží na kvalite?

„Ak do kontajnera na textil odložíte tričko, ktoré je ešte nositeľné, vypraté a voňavé, triedič ho vyberie a použije v systéme,“ vysvetľuje Miroslav Futrikanič, predseda Asociácie výrobcov a recyklátorov textilu (AVYRET) a šéf skupiny Envirotex.

Menej kvalitný, ale čistý textil putuje do recyklačných spoločností, kde sa premení na stavebné izolácie či akustické panely. No znečistený alebo mokrý textil je často nepoužiteľný a končí na skládke.

Vo Francúzsku a Nemecku je recyklovateľných len 30-40 % vyzbieraného textilu. Zvyšok je kontaminovaný, vlhký alebo zmiešaný s iným odpadom. Na Slovensku je situácia podobná.

Woman Recycling Clothes At Clothing Bank
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Čo patrí do textilného kontajnera?

Vhodné na zber sú:

  • Všetky typy oblečenia (tríčká, košele, nohavice, svetre, bundy)
  • Posteľná bielizeň (obliečky, prestieradlá)
  • Uteráky a utierky
  • Záclony a závesy
  • Textilné tašky

Podmienky: Všetko musí byť čisté, suché a vypraté. Vlhké veci nechajte uschnúť. Upravené kusy majú väčšiu šancu na opätovné použitie.

Čo nepatrí medzi textilný odpad?

Nevhadzujte:

  • Znečistené alebo mastné oblečenie
  • Moké a vlhké kusy
  • Textil s plesňami
  • Vankúše a periny s náplňou
  • Koberce a rohože

„Textil musí byť v takom stave, že by ste ho mohli darovať,“ hovorí Futrikanič. „Ak by ste sa hanbili ho niekomu podať, nedávajte ho do kontajnera.“

Woman sorting an old out of use kid toy, clothes and shoes in box for charity or upcycling
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Prečo je správne triedenie dôležité?

  • Obciam šetrí peniaze
  • Čistý textil sa spracúvava lacnejšie
  • Kontaminovaný textil končí na skládkach

Recyklačné firmy ako SK-TEX, Envirotex a Lykotex Slovakia majú obmedzené kapacity – dokážu spracovať len 4 000 ton ročne, no potreba je 35 000 ton.

Každý správne vytriedený kilogram znižuje objem odpadu a uhlíkovú stopu. Tepelná izolácia z recyklovaného textilu zlepšuje energetickú efektivitu domov.

Praktické rady pre každodenné triedenie

  • Pred vyhodením: Skontrolujte možnosť opravy alebo predaja v secondhande
  • Vyperte a usušte všetky kusy
  • Lepší textil darujte charite

Pri vhadzovaní:

  • Nevkladajte textil v taškách – vysypte ho priamo
  • Nepoužívajte kontajner na väčšie kusy (napr. koberce)
  • Pri pochybnostiach sa radšej informujte na zbernom dvore

Alternatívy:

  • Darovanie organizáciám ako Humánna, POH, NARA-SK
  • Zberné dvory prijímajú väčšie objemy
  • Niektoré obchody testujú systémy spätného odberu
Hand putting used sock in bin with recycling sign.
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Čo sa deje s textilom po zbere?

V triediarňach sa materiál rozdeľuje podľa kvality. Použiteľné kusy idú do secondhandov, ostatné na recykláciu.

„Každé ráno moji ľudia tričká roztrhajú,“ hovorí Futrikanič. „Rozvláknime ich a premiešame ako v kuchyni. Vznikajú izolácie pre stavby, dosky na zadržiavanie vody alebo autodiely.“

Keď si nie ste istí, tak…

Každá obec môže mať odlišný systém. Kontaktujte technické služby, sledujte kampane a pri veľkom objeme sa informujte na zbernom dvore.

Správne triedenie nie je zložité. Dodržujte jednoduché pravidlo: Čisté, suché, vypraté. Zvyšok nechajte na systém.

„Stačí hodiť oblečenie do správneho kontajnera,“ uzatvára Futrikanič. „Zvyšok je na nás všetkých – občanoch, firmách aj štáte – aby sme vytvorili funkčný systém.“

