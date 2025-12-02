Ako triediť textil správne? Kompletný sprievodca pre domácnosti

Od januára 2025 platí nová povinnosť pre slovenské obce: Triediť textilný odpad. Viete, čo patrí do kontajnera a čo tam rozhodne nepatrí? Tento praktický sprievodca vám pomôže správne separovať a recyklovať opotrebované oblečenie.
Tri základné pravidlá: Čisté, suché, vypraté
Tieto tri slová rozhodujú, či vaše staré tričko dostane druhý život alebo skončí na skládke. Čistota, suchosť a vypratí textilu sú kľúčové pre jeho ďalší spracovanie – či už ako tepelná izolácia, akustický panel alebo surovina pre nové produkty.
Prečo záleží na kvalite?
„Ak do kontajnera na textil odložíte tričko, ktoré je ešte nositeľné, vypraté a voňavé, triedič ho vyberie a použije v systéme,“ vysvetľuje Miroslav Futrikanič, predseda Asociácie výrobcov a recyklátorov textilu (AVYRET) a šéf skupiny Envirotex.
Menej kvalitný, ale čistý textil putuje do recyklačných spoločností, kde sa premení na stavebné izolácie či akustické panely. No znečistený alebo mokrý textil je často nepoužiteľný a končí na skládke.
Vo Francúzsku a Nemecku je recyklovateľných len 30-40 % vyzbieraného textilu. Zvyšok je kontaminovaný, vlhký alebo zmiešaný s iným odpadom. Na Slovensku je situácia podobná.
Čo patrí do textilného kontajnera?
Vhodné na zber sú:
- Všetky typy oblečenia (tríčká, košele, nohavice, svetre, bundy)
- Posteľná bielizeň (obliečky, prestieradlá)
- Uteráky a utierky
- Záclony a závesy
- Textilné tašky
Podmienky: Všetko musí byť čisté, suché a vypraté. Vlhké veci nechajte uschnúť. Upravené kusy majú väčšiu šancu na opätovné použitie.
Čo nepatrí medzi textilný odpad?
Nevhadzujte:
- Znečistené alebo mastné oblečenie
- Moké a vlhké kusy
- Textil s plesňami
- Vankúše a periny s náplňou
- Koberce a rohože
„Textil musí byť v takom stave, že by ste ho mohli darovať,“ hovorí Futrikanič. „Ak by ste sa hanbili ho niekomu podať, nedávajte ho do kontajnera.“
Prečo je správne triedenie dôležité?
- Obciam šetrí peniaze
- Čistý textil sa spracúvava lacnejšie
- Kontaminovaný textil končí na skládkach
Recyklačné firmy ako SK-TEX, Envirotex a Lykotex Slovakia majú obmedzené kapacity – dokážu spracovať len 4 000 ton ročne, no potreba je 35 000 ton.
Každý správne vytriedený kilogram znižuje objem odpadu a uhlíkovú stopu. Tepelná izolácia z recyklovaného textilu zlepšuje energetickú efektivitu domov.
Praktické rady pre každodenné triedenie
- Pred vyhodením: Skontrolujte možnosť opravy alebo predaja v secondhande
- Vyperte a usušte všetky kusy
- Lepší textil darujte charite
Pri vhadzovaní:
- Nevkladajte textil v taškách – vysypte ho priamo
- Nepoužívajte kontajner na väčšie kusy (napr. koberce)
- Pri pochybnostiach sa radšej informujte na zbernom dvore
Alternatívy:
- Darovanie organizáciám ako Humánna, POH, NARA-SK
- Zberné dvory prijímajú väčšie objemy
- Niektoré obchody testujú systémy spätného odberu
Čo sa deje s textilom po zbere?
V triediarňach sa materiál rozdeľuje podľa kvality. Použiteľné kusy idú do secondhandov, ostatné na recykláciu.
„Každé ráno moji ľudia tričká roztrhajú,“ hovorí Futrikanič. „Rozvláknime ich a premiešame ako v kuchyni. Vznikajú izolácie pre stavby, dosky na zadržiavanie vody alebo autodiely.“
Keď si nie ste istí, tak…
Každá obec môže mať odlišný systém. Kontaktujte technické služby, sledujte kampane a pri veľkom objeme sa informujte na zbernom dvore.
Správne triedenie nie je zložité. Dodržujte jednoduché pravidlo: Čisté, suché, vypraté. Zvyšok nechajte na systém.
„Stačí hodiť oblečenie do správneho kontajnera,“ uzatvára Futrikanič. „Zvyšok je na nás všetkých – občanoch, firmách aj štáte – aby sme vytvorili funkčný systém.“