Ako si správne vybrať elektromobil a ako ho správne nabíjať?

Kúpa automobilu predstavuje značnú investíciu, pri ktorej je potrebné zohľadniť nielen cenu, ale aj prevádzkové náklady. Pre rastúce obavy z vysokých obstarávacích cien, obmedzeného dojazdu a problémov s nabíjaním sa 43 % Európanov prikláňa k elektromobilom, hoci 56 % z nich má obavy z ceny a 62 % z výdrže batérie. Odborníci z autocentier AAA AUTO ponúkajú rady, ako vybrať elektromobil podľa individuálnych potrieb každého zákazníka.

Rekordný predaj elektromobilov

Medzinárodná sieť autocentier AAA AUTO a Mototechna tento rok predala už 472 elektromobilov, čo je dvakrát viac ako vlani za rovnaké obdobie.

Rekordné predaje čisto elektrických vozidiel dokazujú rastúci záujem na sekundárnom trhu. Podľa európskych štatistík uvažuje o kúpe elektromobilu aspoň 43 percent ľudí, pričom viac ako polovica z nich má obavy z vysokých cien.

„Priemerný kupujúci v EÚ počíta s tým, že za elektromobil minie viac ako 30 000 eur, do tejto hranice sa zmestí len minimum nových elektroáut. Väčšina populácie na takú vysokú hranicu nedosiahne a preto si musí vybrať ojazdené,“ komentuje záujem o elektromobily Petr Vaněček, co-CEO (spoločný generálny riaditeľ) skupiny AURES Holdings, ktorá prevádzkuje sieť autocentier AAA AUTO a Mototechna.

Foto: Mototechna_BMW_i3

Obavy kvôli batériám

Okrem obáv z vysokých nákladov sa zákazníci často boja aj nedostatočnej kapacity batérie, pričom až 62 percent z nich má obavy v prípade kúpy ojazdeného vozidla. Batériové moduly sú zvyčajne zahrnuté v záruke do 8 rokov alebo 160 tisíc kilometrov, ak je dodržaný ročný servis a iné základné podmienky. Na rozdiel od bežných spaľovacích vozidiel, kde sú záruky často kratšie, je tu väčšia záruka. Ale ako si môžete skontrolovať stav batérie?

„Pri elektromobiloch je ďaleko riskantnejšia kúpa vozidla od súkromníka, pretože si sami reálny stav nezistíte. Ani sám predávajúci to nemôže vedieť presne. Aby sme v AAA AUTO mohli za ponúkané elektromobily ručiť, musíme každé vozidlo, ktoré nám zákazník privezie, detailne testovať. Dôležité sú pre nás dve kritériá. Prvým je zdravie batérie alebo State of Health (SoH), ktoré sa načíta z riadiacej jednotky vozidla. Interne máme v AURES Holdings nastavené, že vykupujeme len autá so SoH nad 80 %. Druhým kritériom je Aviloo skóre, čo je vlastná metodika špecializovanej rakúskej spoločnosti, s ktorou spolupracujeme. Zohľadňuje históriu nabíjania batérie, históriu jázd auta, zisťuje teplotne a napäťovo nevyvážené moduly akumulátora, plus množstvo ďalších parametrov. V jednotkách minút tak máme pri každom vykupovanom vozidle certifikát, na základe ktorého vidíme, či je batéria v poriadku. Keď Aviloo odhalí nejakú chybu, nemôžeme auto vykúpiť,“ vysvetľuje Petr Vaněček. AAA AUTO ponúka len v SR aktuálne niekoľko desiatok elektromobilov.

Foto: Mototechna2_BMW_i3

Ktorý elektromobil je pre mňa ten správny?

Najlepším riešením je obrátiť sa na autocentrum, kde disponujú odborníkmi pravidelne školenými v predaji týchto vozidiel. Okrem ceny a kapacity batérie je kľúčové zvážiť aj dostupné možnosti nabíjania.

„Preto každému klientovi ponúkame konzultáciu a všetko s ním veľmi podrobne preberáme, aby si nekúpil auto s nevyhovujúcimi parametrami. Pri kúpe spaľovacieho auta riešia ľudia, aké je staré, koľko má najazdené, aký má motor, aký výkon, prevodovku či typ karosérie. Pri kúpe elektrovozidla ale riešia úplne iné veci,“ upozorňuje Petr Vaněček.

Na príklade dvoch elektromobilov, Nissan Leaf 40 kWh z roku 2019 a Hyundai Ioniq Electric 28 kWh z roku 2018, obidva v cene okolo 16 tisíc eur, si ukážeme, ako sa môžu dve rovnaké autá líšiť. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Nissan Leaf je lepšia voľba kvôli silnejšej batérii, novšiemu roku výroby, vyššiemu výkonu 110 kW a dlhšiemu dojazdu.

Avšak, ak plánujete cestu, napríklad do Chorvátska, zistíte, že s Leafom budete cestou nabíjať aspoň štyri hodiny. Naproti tomu Hyundai Ioniq, aj keď na papieri vyzerá horšie, by vás dostal na miesto o dve hodiny skôr. Ako to, že sa tieto autá tak líšia? V prípade elektromobilov nie sú tradičné parametre, ako sú výkon či veľkosť batérie, rozhodujúce. Dôležitejšie sú skôr faktory ako rýchlosť nabíjania a reálny dojazd.

„Preto tiež zákazníci na našom webe nájdu aj informácie o dojazde. Našim cieľom je, aby každý kupujúci videl, kam auto na jedno nabitie dôjde, a to v diaľničnom režime, v meste, v kombinovanej prevádzke, v lete či v zime. Zároveň je vo výpočte zahrnutá degradácia batérie, takže údaje sa vzťahujú vždy presne k vybranému konkrétnemu elektromobilu,“ dopĺňa Petr Vaněček.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com

Kde môžem nabíjať elektromobil a lacno jazdiť?

Dobíjanie predstavuje kľúčové kritérium pri výbere elektromobilu. Majitelia fotovoltických elektrární by mali seriózne zvážiť kúpu elektromobilu ako hlavného rodinného auta, keďže v slovenských podmienkach môžu počas sedem až osem mesiacov v roku využívať slnečnú energiu na bezplatné dobíjanie.

Táto energia môže byť ukladaná aj do trakčného akumulátora vozidla, čo poskytuje úsporné riešenie pre ukladanie prebytočnej energie. Napríklad Tesla s dobrým vybavením sa dá zakúpiť za sumu porovnateľnú s dieselovým autom rovnakej triedy.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com

Ak nemáte doma fotovoltiku, je vhodné dobíjať auto v noci, keď môžete využiť výhodnejšiu dvojtarifnú sadzbu. Ak je možné, ideálne je dobíjať počas pracovných hodín, pričom za 8,5 hodiny môže byť auto plne nabité.

Niektoré spoločnosti ponúkajú dobíjanie ako pracovný benefit alebo súčasť svojej environmentálnej politiky, často za ceny rovnaké ako doma, čo predstavuje najekonomickejšie riešenie. Napríklad v AAA AUTO je dobíjanie elektromobilov zahrnuté medzi zamestnanecké benefity.

Pre tých, ktorí uprednostňujú verejné dobíjacie stanice, je najekonomickejším riešením pomalšie striedavé AC nabíjanie, obvykle cez noc. Pri rýchlejšom DC nabíjaní sa batéria najefektívnejšie dobíja do 80 % svojej kapacity, pričom nabíjanie nad túto hranicu už nie je ani energeticky, ani ekonomicky výhodné.

Najrýchlejší spôsob, ultra fast charger, umožňuje nabíjanie do plnej kapacity za 35 až 45 minút, avšak po tejto dobe už ďalšie nabíjanie z finančného hľadiska nie je výhodné.