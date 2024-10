Ako sa v ZOO pripravujú na ničivé hurikány a chránia svojich obyvateľov

Predstavte si, že sa nad tropickou oblasťou začne formovať hurikán. Silný vietor vyčíňa a padajú prúdy dažďa. Pre ľudí to znamená evakuáciu a prípravu na prírodnú katastrofu, ale čo so zvieratami v ZOO? Ako ich ochránime pred silou matky prírody? V ZOO to nie je len o zamknutí brán. Je to zložitý proces plný výziev, ktorý si vyžaduje presné plánovanie a starostlivosť o každý detail.

Riziká, ktoré hurikány prinášajú

Hurikány môžu spôsobiť škody v miliónových hodnotách. Pre ZOO však znamenajú aj ďalšie výzvy: ako zabezpečiť, že zvieratá zostanú v bezpečí, keď sa všetko okolo nich mení na nepoznanie? Napríklad silné vetry môžu rozbiť výbehy a zničiť prístrešky, záplavy zase môžu vyhnať zvieratá zo svojich priestorov, čím sa riziko úrazu alebo úniku prudko zvyšuje.

Ak sa do tejto situácie dostane šelma, ako je napríklad lev alebo tiger, môže to byť potenciálne nebezpečné nielen pre zviera, ale aj pre ľudí v okolí. Preto ZOO musia byť pripravené na každú možnosť, čo znamená nielen ochranu majetku, ale predovšetkým ochranu života zvierat.

Ako ZOO zabezpečujú bezpečnosť zvierat?

Ak si myslíte, že ZOO len zavrú zvieratá do klietok a čakajú, kým búrka pominie, mýlite sa. Opatrenia proti hurikánom sú oveľa sofistikovanejšie. Pracovníci ZOO v oblastiach ohrozených hurikánmi majú pripravené detailné plány, ktoré zahŕňajú:

Presuny zvierat: V prípade blížiaceho sa hurikánu sú najohrozenejšie druhy presúvané do bezpečných prístreškov alebo do špeciálnych vnútorných priestorov. Tieto miesta sú navrhnuté tak, aby odolali aj tým najsilnejším náporom vetra.

Zabezpečenie výbehov: Dôležitou súčasťou je tiež posilnenie výbehov a klietok. Pracovníci ZOO kontrolujú všetky uzávery a upevňujú objekty, ktoré by mohol vietor odfúknuť. Takto znižujú riziko, že by sa zvieratá dostali do priameho kontaktu s búrkou.

Núdzové zásoby: Keď búrka zasiahne, prístup k potravinám a čistej vode môže byť obmedzený. ZOO preto skladujú zásoby jedla a vody, aby zabezpečili, že zvieratá budú mať všetko potrebné aj v prípade, že sa búrka pretiahne.

Príprava na najhoršie, ale s nádejou

Jedným z príkladov takýchto príprav je ZOO Miami, ktorá má bohaté skúsenosti s hurikánmi. Tamojší pracovníci už niekoľko dní pred očakávaným príchodom hurikánu začínajú s presúvaním citlivých druhov do pevnejších budov a zabezpečovaním výbehov. Okrem toho monitorujú správanie zvierat, pretože aj ony často cítia príchod búrky a môžu sa správať nervóznejšie.

Aj napriek všetkým opatreniam je pre ZOO každý hurikán veľkým stresom. Riaditelia a pracovníci musia byť pripravení čeliť nepredvídateľným okolnostiam. Počas hurikánu Irma v roku 2017 sa napríklad v niektorých ZOO rozhodli, že časť personálu zostane počas búrky na mieste, aby dohliadali na situáciu a okamžite reagovali v prípade núdze.

Po búrke prichádza úľava – a obnova

Keď sa vietor utíši a búrka odíde, práca nekončí. ZOO musia rýchlo zhodnotiť škody a začať s opravami, aby mohli zvieratá vrátiť do ich bežných výbehov. Tento proces môže byť náročný, ale pre ZOO je prioritou zabezpečiť, aby sa zvieratá cítili čo najrýchlejšie opäť v bezpečí a pohodlí.