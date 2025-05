Kličkovi ponúkli obrovskú sumu za návrat do ringu. Jeho potenciálny súper však súboj odmietol - FOTO

Legendárny ukrajinský boxer Vladimir Kličko údajne dostal ďalšiu ponuku na senzačný návrat do ringu.

Vo veku 49 rokov sa mohol stretnúť s dočasným držiteľom titulu WBC v ťažkej váhe Nemcom Agitom Kabayelom, ale ten mimoriadne lukratívnu ponuku zmietol zo stola.

Podľa portálu sport.cz 32-ročný nemecký profesionálny boxer Kabayel ponuku zvažoval, kým sa rozhodol odmietnuť ju a pokračovať v snahe stať sa právoplatným majstrom sveta.

Zatiaľ peniaze nehrajú rolu

„Ponúkli mi sumu, z ktorej by niektorí ľudia spadli zo stoličky a povedali by si: ‚Hej, je v tom veľa peňazí, mal by si to vziať,'“ povedal nezdolaný boxer, ktorý má na konte 26 triumfov.

„Musel som sa zamyslieť nad tým, či pre mňa peniaze hrajú takú veľkú rolu. Vždy som sa chcel stať majstrom sveta a nič iné ma nezaujímalo. Je však možné, že jedného dňa príde suma peňazí a ja ju nebudem môcť odmietnuť,“ priblížil Kabayel.

„Zatiaľ sa však chcem sústrediť na svoju športovú kariéru,“ uviedol dôvody, prečo sa medzi povrazmi nestretne s jedným z najlepších bojovníkov histórie.

Jeho návrat podporujú

V súčasnosti 49-ročný Kličko, ktorý ukončil profesionálnu kariéru v roku 2017 po prehrách s Tysonom Furym a Anthonym Joshuom, viackrát spomenul myšlienku oprášiť rukavice a chcel by si zopakovať svoju slávu.

Nečakaný návrat bývalého šampióna v ťažkej váhe údajne podporuje aj bohatý saudskoarabský podnikateľ Turki al-Sheikh, ktorý viackrát spomenul možnú odvetu práve proti Furymu.

„Keď to Fury prijme, dal by som Vladimirovi šancu stať sa najstarším šampiónom ťažkej váhy všetkých čias,“ povedal pred niekoľkými mesiacmi jeden z najmocnejších mužov boxerského sveta.

V zákulisí

Je dosť možné, že za ponukou pre Kabayela, stál práve al-Sheikh. Kličko zrejme nebol jediný, ktorý prichádzal do úvahy.

„Podľa mojich informácií sa o zápase s Kličkom skutočne diskutovalo. Ako potenciálny súper sa spomínal aj Deontay Wilder. Všetko sa to však odohráva v zákulisí, nič konkrétne zatiaľ nebolo potvrdené,“ tvrdí Nemec.

Nemec Agit Kabayel oslavuje po víťazstve nad Chorvátom Agronom Smakičim v boji o titul majstra Európy v ťažkej váhe. Foto: SITA/Roberto Pfeil/dpa via AP

„Zdá sa, že mnohí ľudia si myslia, že je to jediný spôsob, ako ma nalákať, pretože vedia, že momentálne nemôžem bojovať o titul majstra sveta,“ dodal Kabayel.

Onedlho jubileum

Jeho zrak je sa upiera na súboj o titul absolútneho majstra sveta v ťažkej váhe, ktorý sa uskutoční 19. júla na londýnskom štadióne Wembley. Odvetu tam absolvujú Oleksandr Usyk a Daniel Dubois.

Očakáva sa, že ako prvý sa s víťazom zápasu stretne dočasný šampión organizácie WBO Joseph Parker. Práve po ňom by mohol Kabayel dostať svoju dlho očakávanú šancu.

A pokiaľ ide o skúseného Klička (64 víťazstiev a 5 prehier), jeho nádeje na návrat ešte úplne nezhasli. V marci budúceho roka však oslávi svoje 50. narodeniny.