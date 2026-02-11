Brutálneho vraha, ktorý zomrel počas bojov na Ukrajine, v Rusku označili za vojnového hrdinu

 Päťdesiatročný pred vojnou zavraždil dvoch ľudí.
Ruskí vojaci na Ukrajine. Foto: Ilustračné, Tlačová služba ruského ministerstva obrany via AP.
Z brutálneho vraha sa stal ruský vojnový hrdina. Tak by sa dal v skratke opísať príbeh päťdesiatročného Michaila Moškina z dediny Aksarka, ktorá leží na polostrove Jamal na severozápade Sibíri. Súd v roku 2020 odsúdil Moškina na 11,5 roka väzenia za to, že po hádke počas oslavy sedemkrát bodol svojho nevlastného syna. Ako referuje web Novinky.cz, informovalo o tom nezávislé ruské médium Mediazona.

„Keď Moškinova manželka na druhý deň ráno našla svojho mŕtveho syna, pokúsili sa vraždu utajiť. Telo zakopali do jamy neďaleko rybárskej chaty pri obci Aksarka,“ uviedla Mediazona.

Vzhľadom na Moškinovu násilnú minulosť polícia prípad podrobne preverila. Muž už v roku 2005 dostal desaťročný trest za vraždu a ublíženie na zdraví ďalších dvoch ľudí. Z väzenia ho prepustili v roku 2014.

Keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine Moškina naverbovali do armády. Počas bojov na Ukrajine zomrel.

Náš krajan Michail Moškin zomrel počas špeciálnej vojenskej operácie (tak Rusko nazýva inváziu na Ukrajinu). Spomienka na jeho odvahu, odolnosť a oddanosť zostane navždy v srdciach krajanov,“ píše sa v oznámení, ktoré je podľa webu Jamal vyvesené na nástenke v dedine.

Oslavovanie Moškina pobúrilo jednu z obyvateliek dediny. „Tento bojovník zabil môjho manžela a jeho brata a ďalších dvoch postrelil a zranil. A teraz je z neho hrdina,“ napísala opovržlivo v komentároch pod príspevkom o úmrtí vraha.

