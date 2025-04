Kevin De Bruyne na konci sezóny opustí Manchester City. Dali ste mi všetko, vyhlásil

Belgický futbalista Kevin De Bruyne potvrdil, že na konci tejto sezóny 2024/2025 opustí Manchester City. Tridsaťtriročný ofenzívny stredopoliar, ktorý prestúpil do tímu „Citizens“ v roku 2015 z nemeckého VfL Wolfsburg, získal na Etihad Stadium dovedna 14 veľkých trofejí vrátane šiestich titulov v Premier League a triumfu v Lige majstrov v roku 2023.

„Nie je ľahké to napísať, ale ako futbalisti vieme, že tento deň raz príde. A v mojom prípade ten deň prišiel. Zaslúžite si to počuť odo mňa ako prví,“ napísal De Bruyne na sociálnych sieťach.

„Futbal ma priviedol k vám všetkým – a do tohto mesta. Do City. Do tohto klubu. K týmto ľuďom… Dali ste mi VŠETKO. Nemal som inú možnosť, než zo seba VŠETKO vydať späť! A hádajte čo teraz poviem… Vyhrali sme všetko,“ skonštatoval De Bruyne.

De Bruyne má s ManCity kontrakt do 30. júna

Tréner ManCity Pep Guardiola označil De Bruynea za jedného z najväčších hráčov, akých kedy videl. „Jeho asistencie, góly, videnie v ofenzívnej zóne bude ťažké nahradiť. To, čo tu spravil počas ostatnej dekády, bolo vynikajúce,“ povedal španielsky kouč.

De Bruyne má s ManCity kontrakt do 30. júna. Momentálne ešte nie je známe, či zostane v manchesterskom mužstve počas letných majstrovstiev sveta klubov v USA. Belgičanovo meno mnohí spájajú s odchodom do Saudskej Arábie alebo zámorskej Major League Soccer (MLS).

Svoju kariéru začal v Genku

De Bruyne začal svoju kariéru v Genku, ale jeho prvá skúsenosť s Premier League v tíme FC Chelsea nebola úspešná. Prestup do Wolfsburgu však naštartoval jeho kariéru. V Nemecku ho v sezóne 2014/2015 vyhlásili za najlepšieho hráča.

Následne sa sťahoval do Manchestru City za 55 miliónov libier, čo sa ukázalo ako správne rozhodnutie funkcionárov tohto anglického klubu, keďže sa stal kľúčovou súčasťou úspešného tímu pod vedením Guardiolu.