Keď nám náhodné stretnutia ovplyvnia celý život…

Ďalšia lahôdka od autora medzinárodných bestsellerov Džentlmen v Moskve a Lincolnova diaľnica. Opäť nás pozýva do fascinujúceho sveta nečakaných osudov a zdanlivo banálnych stretnutí. Stôl pre dvoch je zbierka šiestich pôsobivých poviedok a jednej novely, ktoré sa odohrávajú v troch ikonických mestách – Moskve, New Yorku a Los Angeles –, a prinášajú nezabudnuteľné postavy z rôznych vrstiev spoločnosti.

Towles nám rozpráva príbehy o ľudskej krehkosti a životných rozhodnutiach. Postavy, ktoré sa zvyčajne nachádzajú na okraji spoločnosti – ruský roľník, nádejný spisovateľ, priateľský alkoholik, či osamelý dôchodca – sú zobrazené s dôrazom na ich slabosti, túžby a jedinečnosť. Čo sa stane, keď jeden z nich nevystúpi z vlaku, ďalšiemu zrušia let a iný dostane ponuku, ktorá sa neodmieta?

Sledujeme napríklad ruského roľníka Puškina a jeho manželku Irinu, ktorí sa presťahujú do Moskvy a následne do New Yorku v snahe o lepší život. Puškinova trpezlivosť je skúšaná čakaním v dlhých radoch na potraviny, čo sa stáva metaforou pre adaptáciu na nové prostredie.

V ďalšej poviedke sa zoznámime s nádejným spisovateľom Timothym, ktorý pracuje v antikvariáte, kde je vtiahnutý do falšovania podpisov známych autorov. Príbeh skúma morálne dilemy spojené s jeho činmi.

V poviedke Hasta Luego stretáva Jerry kvôli meškaniu letu charizmatického Smittyho. Ich spoločná noc v New Yorku odhaľuje nečakané pravdy o zodpovednosti a nepredvídateľnosti života.

V poviedke I will survive zasa mladá žena podozrieva svojho nevlastného otca z nevery a rozhodne sa ho sledovať. Táto cesta odhaľuje skryté napätia a tajomstvá v rodine.

Investičný bankár v príbehu Podvodník odhalí staršieho muža, ktorý tajne nahráva koncerty v Carnegie Hall, a čelí morálnym dôsledkom svojich činov.

Každý príbeh v knihe Stôl pre dvoch odhaľuje, aký zásadný vplyv na náš život majú náhodné stretnutia a rozhodnutia, ktoré sa často odohrávajú práve pri stole. Či už ide o jedálenský stôl, pracovný stôl alebo stôl v hollywoodskom štúdiu, Towles svojím typickým šarmom, humorom a eleganciou hovorí o ľuďoch, ktorí aj napriek svojim nedokonalostiam dávajú svetu hlbší zmysel.

Vďaka Amorovi Towlesovi pochopíme, že práve títo ľudia napriek svojim deficitom, slabostiam a „priemernosti“ robia náš život krajším. A pocítime nádej, že keď raz príde na lámanie chleba, práve oni dokážu zmeniť svet, aby sa v ňom žilo lepšie.

