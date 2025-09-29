Keď kultúru národa spoznáš podľa záchoda. Prešovskí fanúšikovia urobili v Košiciach hotovú spúšť - FOTO

Víkendové 9. kolo Niké ligy prinieslo východniarske derby medzi FC Košice a FC Tatran Prešov. V najvyššej súťaži si tieto dva tímy zmerali sily a rozišli sa remízou 2:2.
V nadstavenom čase druhého polčasu však mal na kopačke z penalty víťazný gól hosťujúci Martin Regáli, no svoj pokus nepremenil. Hrdinom sa stal brankár Matúš Kira.
Okrem zápasu sa však hovorilo aj o niečom inom – vyčíňaní fanúšikov „koňarov“ na toaletách v Košickej futbalovej aréne.
Tvrdý odkaz
„Keď kultúru národa spoznáš podľa záchoda. U nás v Košickej futbalovej aréne sme už hrali všeličo, fanúšikovia hostí vždy prispejú k atmosfére a vždy rátame s tým, že nám nechajú na pamiatku aj nálepky a vyvedú aj nejakú nezbedu. Ale toto? Ako vidíme, do ligy sa dá postúpiť, ale na ligu treba aj mentálne dorásť,“ uviedla stránka štadióna na sociálnej sieti.
K príspevku sa pridali aj fotografie zničených toaliet, množstvom grafitov podporujúcich Tatran Prešov a hanlivých voči Košiciam.
Reagovali na to aj „koňare“. Uviedli, že sa „dôrazne dištancujú od incidentu, ku ktorému došlo počas derby zápasu na pôde Košickej futbalovej arény, kde boli poškodené priestory štadióna“.
Takéto správanie je neprijateľné, poškodzuje meno nášho klubu a nezodpovedá hodnotám, ktoré dlhodobo presadzujeme – férovosť, úcta a rešpekt k športu, súperovi aj samotným fanúšikom. Zastávame názor, že šport má ľudí spájať, nie rozdeľovať.
S vedením Košickej futbalovej arény sme v kontakte a sme pripravení poskytnúť maximálnu súčinnosť pri riešení tejto situácie.
Zároveň sa chceme poďakovať policajným zložkám polície SR Prešovského a Košického kraja, všetkým členom usporiadateľskej služby za skvelú organizáciu a hladký priebeh východniarskeho derby.
Prosíme všetkých našich priaznivcov, aby podporovali Tatran Prešov spôsobom, na ktorý môžeme byť všetci hrdí. Vandalizmus nemá na futbale miesto.
— FC Tatran Prešov
Košice sú posledné, no odohrali o dve stretnutia menej než Prešovčania, ktorí majú aj o tri body viac.
Najbližšie sa prvý menovaný tím stretne doma s Dunajskou Stredou, „koňare“ cestujú do Zlatých Moraviec na duel proti Komárnu.