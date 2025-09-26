Nájdite si jednu alebo dve ženy. Maximálne tri, ale v istom prípade sú aj štyri v poriadku. Futbalista šokuje bizarnými vyjadreniami

Nigérijský futbalista Victor Boniface na ihriskách ukazuje svoj talent, no mimo nich píše šokujúce vyhlásenia na sociálnych sieťach.
Aktuálne hosťuje vo Werdere Brémy z Leverkusenu. Mohol však skončiť v AC Miláno, no po tom, ako neprešiel zdravotnou prehliadkou, sa tak nestalo.
Taliansky klub ho nakoniec odmietol, čo Bonifacea nahnevalo a nazval všetkých „klaunmi a klamármi“. Následne si obe strany vymenili niekoľko neprívetivých viet.
Nedávno na sociálnej sieti zdieľal svoje myšlienky. Tie znejú neuveriteľne bizarne. „Život je ako topánka, nemôžeš piť kravu, pretože zem je mrkva.“
Korunoval to však týmto vyhlásením: „Nerešpektovanie vášho tela a míňanie peňazí na rôzne ženy vás v živote nikam nedostane. Nájdite si jednu alebo dve ženy a usaďte sa. Maximálne tri ženy, alebo ak prechádzate ťažkým obdobím aj štyri sú v poriadku.“
Jeho aktuálny klub z Brém si ho okamžite pozval na koberček, no ako dopadlo, sa zatiaľ nevie. Zainteresovaní sa k tomu verejne nevyjadrili.
Footballer Victor Boniface shares some relationship advice with men pic.twitter.com/0UkuuHqf5M
— Instablog9ja (@instablog9ja) September 20, 2025
V januári 2025 mohol prestúpiť a dostať lukratívnu zmluvu od saudskoarabského Al-Nassr, kde hráva Cristiano Ronaldo, no klub z Blízkeho východu si napokon vyhliadol iného hráča – Jhona Durána.
Ten je aktuálne spoluhráčom kapitána slovenskej futbalovej reprezentácie Milana Škriniara vo Fenerbahce Instanbul. Je tam na hosťovaní.