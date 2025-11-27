Keď je zdravie luxusom: Na vlastné oči z Festivalu zdravia v Prešove

Na okraji Prešova, vo vylúčenej komunite, sa konal v poradí už ôsmy z Festivalov zdravia – projekt Union zdravotnej poisťovne a organizácie Človek v ohrození, ktorý prináša prevenciu tam, kde je zdravie na poslednom mieste. Boli sme sa pozrieť na to, ako to tam vyzeralo.
Na prvý pohľad obyčajné stredajšie ráno. Betónové bytovky stratili farby, aj časť fasády, no život v nich stále pulzuje svojím rytmom. Dnes sa tu však niečo deje – v spoločenskej miestnosti sa zhromažďujú deti s rodičmi, niektoré hanblivo postávajú pri dverách, iné sa zvedavo obzerajú. Pri stoloch sú pripravení zdravotníci, dobrovoľníci a pracovníci organizácie Človek v ohrození. Na stole ležia tlakomer, glukomer, zubné kefky a brožúrky o hygiene. Vzduchom sa mieša jemný ruch rozhovorov, detského smiechu a vôňa mydla. Festival zdravia práve začína.
Zdravie v praxi: umývanie rúk a tlakomer na stole
Pri stole s modrou plastovou miskou stojí dobrovoľníčka a ukazuje deťom, ako si správne umývať ruky. „Najprv dlaň o dlaň, potom medzi prsty, nezabudnite na nechty,“ hovorí trpezlivo. Deti sa smejú, pena im steká po rukách a niektoré si mydlo voňajú, akoby to bola najnovšia hračka.
O pár metrov ďalej zdravotná sestra meria dospelým tlak a cukor v krvi. „Nikdy mi to ešte nerobili,“ povie potichu muž v modrom tričku a sleduje displej tlakomera. Sestrička mu pokojne vysvetlí čísla, odporučí preventívnu prehliadku. Je to možno len pár minút, no pre mnohých je to prvý kontakt so zdravotníckou starostlivosťou po dlhom čase. Lenka Zápotocká, vedúca Programov sociálnej inklúzie Človeka v ohrození tvrdí, že ľudia vo vylúčených komunitách sa často cítia stratení: „Nemajú dosť informácií ani podpory, a práve preto sa s nimi o tom rozprávame, aby sme lepšie pochopili ich potreby a hľadali spôsoby, ako im skutočne pomôcť.“
V komunitách, kde sa ľudia roky stretávajú skôr s nezáujmom než pomocou, nestačí prísť raz s darčekmi a odísť. Dôvera sa tu buduje pomaly – rozhovorom, gestom, návratom. Tieto podujatia sa snažia priblížiť prevenciu a základné princípy starostlivosti o zdravie do vylúčených komunít na východnom Slovensku. „Naším cieľom nie je nikoho presviedčať, ale ukázať, že zdravie sa začína malými krokmi,“ hovorí Tomáš Kalivoda, člen predstavenstva Unionu, ktorý sa zúčastnil jedného z týchto podujatí. „Treba poučiť deti, že zuby sa umývajú ráno aj večer. Inde zase vysvetliť rodičom, prečo je očkovanie dôležité. Ak to robíte s rešpektom, ľudia to prijímajú s otvorenosťou a vďačnosťou.“
Spolupráca, ktorá má zmysel
Partnerstvo Unionu a Človeka v ohrození vzniklo z jednoduchej myšlienky – spojiť odborné znalosti so skúsenosťami ľudí, ktorí v komunitách pracujú dlhodobo.
Nezisková organizácia pomáha rodinám v marginalizovaných skupinách v rôznych oblastiach – od vzdelávania po sociálne poradenstvo. „Festivaly zdravia sú pre nás spôsobom, ako prinášať tému zdravia do komunít prirodzene a cez zážitok. Teší nás, že sa do projektu zapojil silný partner ako Union zdravotná poisťovňa. Prináša odborné zázemie, pohľad lekárov a skúsenosti zo zdravotníctva, ktoré dopĺňajú naše poznanie z terénu,“ hovorí Andrea Najvirtová, riaditeľka Človeka v ohrození.
„Ak chceme, aby sa ľudia starali o svoje zdravie, musíme za nimi prísť tam, kde žijú,“ hovorí Kalivoda. „Ľudia z týchto komunít idú k lekárovi, len keď naozaj musia. Prevencia je pre nich neznámy pojem. Preto sme sa rozhodli vytvoriť niečo zrozumiteľné a hravé – festival zdravia, ktorý spája edukáciu s ľudskosťou.“
Keď záujem nie je len na papieri
Na poslednom festivale v Prešove sa zúčastnila aj Theresa van Staten, členka predstavenstva Unionu z Holandska: „Zdravotná starostlivosť je základným právom každého človeka, no aj v rámci Európy stále existujú nerovnosti a máme pred sebou ešte dlhú cestu. Tu som videla, ako sa bariéry môžu pomaly rozpúšťať – vďaka trpezlivosti, ľudskosti a osobnému kontaktu.“
Theresa sa na chvíľu odmlčí, potom dodá: „Na zasadnutiach predstavenstva často hovoríme o potrebách klientov a ich skúsenostiach v dátach a technických termínoch. V Holandsku o inklúzii často uvažujeme ako o koncepte. Tu som ju zažila ako niečo skutočné. Keď sa malé dievčatko rozosmeje, že ono vie po anglicky, alebo keď moje dve slovenské slová stačia na to, aby sme si rozumeli, uvedomíte si, že aj drobná zmena môže byť začiatkom veľkej.“
Deti dostávajú na pamiatku zubné pasty, brožúrky o hygiene a malé darčeky. Ich rodičia si odnášajú papieriky s výsledkami meraní – tlak, cukor, odporúčania.
Medzitým sa niekto pýta dobrovoľníkov, kedy prídu zas, lebo aj ďalšia rodina by sa chcela zúčastniť. Theresa sleduje tú scénu z diaľky. „Najviac ma prekvapilo, koľko radosti priniesli také malé veci,“ povie. „Som rada, že dnes odchádzajú domov s pocitom, že na ich zdraví niekomu záleží.“
Malé kroky, veľký efekt
Za osem festivalov prešlo rukami zdravotníkov desiatky detí a rodičov. Pre mnohých to bola prvá skúsenosť s tlakom, glukomerom, so slovom „prevencia“. „Ak sa nám podarí, aby si aspoň zopár detí začalo pravidelne čistiť zuby, alebo aby rodič zobral dieťa na očkovanie, malo to zmysel,“ hovorí Kalivoda.
Festival v Prešove trvá celý deň. Na konci dobrovoľníci zbalia, čo ostalo. Všetci odchádzajú s pocitom, že aj keď sa svet nezmenil celý, niekde sa práve začal meniť k lepšiemu.
