Keď budeme hrať našu hru, nad Čechmi zvíťazíme, vraví útočník Dvorský pred prvým zápasom na MS do 20 rokov

Slovenská reprezentácia hokejistov do 20 rokov v utorok vstúpi do svetového šampionátu tejto vekovej kategórie vo švédskom Göteborgu súbojom proti rovesníkom z Česka. Útočník Dalibor Dvorský dúfa, že slovenský výber zažije vydarený začiatok turnaja.

Kvalitu v tíme máme

„Musíme sa sústrediť na náš výkon. Keď budeme hrať našu, tak si myslím, že vyhráme, lebo kvalitu v tíme máme super,“ povedal 18-ročný rodák zo Zvolena vo videu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Pred rokom na MSJ v Kanade sa Slováci prebojovali do štvrťfinále, v ktorom domácim mladíkom podľahli po tuhom boji 3:4 po predĺžení. Kanadskí hokejisti napokon získali zlato. Vo finále ich nezastavili ani spomenutí Česi, ktorí budú prví súperi slovenského výberu na tohtoročnom šampionáte.

Sme pripravení a nemôžeme sa dočkať

Ďalší útočník Martin Mišiak si uvedomuje, že v utorok to bude náročný duel, keďže pôjde o tzv. federálne derby. „Myslím si, že všetci sme pripravení a už sa nemôžeme dočkať, keď to konečne začne. Česi budú veľmi dobre korčuľovať, takže musíme hrať na 100 percent hneď od začiatku. Myslím si, že to bude hlavne o nás a keď budeme hrať náš hokej, tak to bude v poriadku,“ poznamenal Mišiak.

Mladí Slováci budú o postup zo základnej B-skupiny do štvrťfinále budú bojovať aj so Švajčiarmi (27.12.), Nórmi (29.12.) a Američanmi (31.12.).