Keby chcem s Majákom nádeje robiť „čachre-machre“, dosadil by som za riaditeľa „Joža, Miša alebo Fera“, vypovedal Rusko

Výsluchom troch svedkov v stredu na Okresnom súde Bratislava I pokračovalo hlavné pojednávanie s bývalým riaditeľom televízie Markíza a exministrom hospodárstva Pavlom Ruskom v kauze známej ako Maják nádeje. V rámci nej čelí obžalobe, že z dotácii určených pre mimovládnu organizáciu financoval v roku 2015 produkciu muzikálu v Prahe.

Medzi predvolanými svedkami bol napríklad Ruskov predchodca v pozícii riaditeľa mimovládky, ako aj svedkyňa, ktorá mala v minulosti na starosti účtovníctvo organizácie.

Financie organizácie

Obžalovaný v rámci vyjadrení k ich výpovediam zdôraznil, že už len fakt, že zastával pozíciu riaditeľa Majáka nádeje dokazuje, že mal s organizáciou čestné úmysly. Keby chcel totiž s majetkom mimovládky robiť „čachre-machre„, podľa vlastných slov by do funkcie riaditeľa dosadil „Joža, Miša alebo Fera“ a pôsobil by v zákulisí.

Rusko pred súdom nepoprel, že by peniaze z účtu Majáka nádeje odišli na v inkriminovanom období na účet produkčnej spoločnosti. Zdôraznil však, že nešlo o dotácie, ktoré organizácia obdržala, ale jej vlastné financie.

„Klienti nám platili, ale to neboli žiadne dotácie,“ zdôraznil Rusko. Bývalá účtovníčka mimovládky zároveň potvrdila, že odoslané peniaze boli organizácii vrátené. Pojednávanie bude pokračovať vo štvrtok 27. apríla výsluchom znalkyne.

V predmetnej kauze je Rusko obžalovaný pre trestný čin subvenčného podvodu. Popri tom je právoplatne odsúdený pre falšovanie miliónových televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia. Na Okresnom súde Bratislava II zároveň Rusko čelí procesu pre údajnú objednávku vraždy jeho bývalej obchodnej partnerky Silvie Klaus Volzovej.

Stíhanie v kauze Maják nádeje bolo pôvodne dvakrát zastavené, prokurátorka však neskôr dala vyšetrovateľovi pokyn opäť konať a vec došetriť. Centrum bolo zriadené v roku 2002 ako spoločná nezisková organizácia bratislavského Starého Mesta a Nadácie Markíza. Mestská časť pre ňu poskytla budovu na Karpatskej ulici.

Rómeo a Júlia

Začiatkom roka 2015 prevzal vedenie centra Pavol Rusko. Podľa obžaloby z finančných prostriedkov určených na fungovanie Majáka nádeje financoval muzikál Rómeo a Júlia, ktorý produkoval v Prahe.

Konkrétne išlo spolu o 101 000 eur, pričom financie podchádzali od Bratislavského samosprávneho kraja (15 000 eur) a Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny (86 000 eur). Rusko sa obvineniu bráni tým, že peniaze nadácii vrátil prostredníctvom predaja lístkov. „Všetky finančné prostriedky sa vrátili spolu so ziskom 5 000 eur,“ vyhlásil v decembri 2022.

V kauze centra pre zneužívané ženy sa viedlo aj trestné stíhanie pre porušenie povinností pri správe cudzieho majetku. To sa týkalo zámeru predať jeho budovu.