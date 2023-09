KDH chce reformovať záchrannú zdravotnú službu, podľa Majerského je akútne potrebná (video)

Cieľom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) je urobiť reformu pre záchrannú zdravotnú službu.

600-tisíc výjazdov

Uviedol to vo štvrtok počas brífingu v Poprade prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský (KDH), ktorý ju označil za akútne potrebnú. Záchranná služba máva podľa jeho slov ročne 600-tisíc výjazdov.

Z nich je približne 70 percent je menej naliehavých. Dodal, že z toho 30 percent sa týka prípadov, ktoré by mali riešiť skôr obvodní lekári alebo pacienti po vlastnej linke. Zámerom reformy je podľa KDH dostať sa včas a najrýchlejšie k tým pacientom, ktorí to potrebujú. Hnutie preto navrhuje zefektívniť prácu operačného strediska.

Nastavenie selekcie

„Musí sa nastaviť selekcia, a teda ku ktorým pacientom sa záchranná služba bude vysielať, a ku ktorým sa vysielať nebude,“ skonštatoval Majerský. Ďalšou z možností je reforma dopravnej zdravotnej služby.

„Chceme, aby sa dostala pod operačné strediská, ktoré by ju mohli riadiť a efektívne pacientov transportovať buď na vyšetrenie, alebo do nemocnice,“ ozrejmil prezident komory zdravotníckych záchranárov. Kľúčovou témou je podľa neho aj edukácia laickej verejnosti a tiež vytváranie siete takzvaných first responderov.

Edukácia laickej verejnosti

„Pôjde o ľudí, ktorí budú preškolení v prvej pomoci a budú v každej časti na Slovensku. K dispozícii budú mať verejné defibrilátory a budú volaní vtedy, keď nastanú akútne, život ohrozujúce stavy, ako je infarkt, zastavenie obehu. Títo ľudia budú do príchodu záchrannej služby poskytovať prvú pomoc,“ vysvetlil.

Štát by podľa jeho slov táto reforma nestála žiadne peniaze, keďže ide o nastavenie efektívnosti záchrannej zdravotnej služby. Expert KDH na zdravotníctvo Peter Stachura počas brífingu poukázal na absentujúcu víziu urgentnej starostlivosti do roku 2030.

Urgentné príjmy

„Potrebujeme sa dohodnúť na tom, kde majú byť urgentné príjmy, ako majú vyzerať,“ skonštatoval. Urgentné príjmy totiž podľa jeho slov svojím materiálno-technickým či personálnym zabezpečením nespĺňajú kritériá, ktoré sa od nich očakávajú. Ďalším problémom je podľa neho rozdelenie zdravotníctva na segmenty.

„Máme veľmi málo nemocníc, ktoré sa vedia o pacienta postarať komplexne,“ naznačil. K tejto situácii podľa jeho slov neprispieva ani situácia s heliportmi.

Aktívne heliporty

„Na Slovensku máme desať aktívnych heliportov, z toho len sedem spĺňa, ako tak, kritéria na pristávanie vrtuľníkov,“ uviedol Stachura. V susednom Česku je pritom podľa jeho slov 34 heliportov, ktoré boli vybudované aj z eurofondov, pričom niektoré sa nachádzajú napríklad aj na parkovacích domoch.

„U nás musia pristávať na zelených plochách a potom musia sanitky prevážať ťažko chorých pacientov aj niekoľko kilometrov do nemocnice na urgentný príjem,“ dodal. Pripomenul, že v pláne obnovy boli vyčlenené peniaze na obnovu vozového parku štátnych záchraniek, Slovensko ich však nedokáže vyčerpať.