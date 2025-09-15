Kazetová munícia si vlani na Ukrajine vyžiadala najviac obetí na svete

Viac ako 1 200 Ukrajincov bolo zabitých alebo zranených kazetovými bombami od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu. Uviedla to v pondelok vo svojej výročnej správe Koalícia proti kazetovej munícii (CMC).
Správa uvádza, že Moskva používa tieto zakázané zbrane od prvého dňa vojny vo veľkom rozsahu a dodáva, že ich nasadila aj Ukrajina, ktorá čelila obvineniam z ich použitia na území Ruska. Podľa CMC zahynulo na Ukrajine minulého roku najmenej 193 ľudí z celkových 314 prípadov vo svete.
Správa však poukazuje, že skutočný počet obetí je určite oveľa vyšší. Len minulý rok podnikol Kremeľ proti Ukrajine približne 40 útokov kazetovými bombami, pričom počet obetí nebol zverejnený.
NATO odštartuje novú odstrašujúcu iniciatívu v reakcii na ruské drony nad Poľskom
Tieto bomby sa dajú zhodiť zo stíhačky alebo odpáliť delostreleckými systémami. Vybuchujú vo vzduchu a rozptýlia množstvo menších bômb na veľkej ploche. Predstavujú trvalú hrozbu, pretože mnohé pri dopade nevybuchnú a ostávajú na zemi ako míny, ktoré môžu explodovať aj po rokoch.
Ani Rusko ani Ukrajina nepatria medzi 112 krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o kazetovej munícii z roku 2008, ktorý zakazuje používanie, prepravu, výrobu a skladovanie kazetových bômb.