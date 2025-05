Každý chalan odohral celkom dobrý zápas, vyhlásil Regenda po triumfe Slovenska nad Slovinskom - VIDEO, FOTO

Slovenská hokejová reprezentácia už ma na svojom konte tri body na majstrovstvách sveta vo Švédsku a Dánsku, v nedeľu v Štokholme zdolala výber Slovinska 3:1. Zverenci trénera Vladimíra Országha sa pred pondelkovým zápasom proti Rakúsku dobre naladili, odčinili tiež piatkový neúspech proti domácemu Švédsku (0:5).

Za najlepšieho hráča duelu na slovenskej strane bol vyhlásený útočník Pavol Regenda, ktorý do Švédska pricestoval zo zámoria len v sobotu popoludní. „Cítim sa celkom fajn. Myslel som, že to bude horšie,“ komentoval po súboji v prenose televízie Joj autor jedného gólu.

„Každý chalan odohral celkom dobrý zápas, Slovinci v závere vytvárali nejaký tlak, ale ustáli sme to. Samo Hlavaj súper výkon a máme to za tri body. Súper mal v nohách včerajší zápas, čo zohralo úlohu. Potom sa však rozkorčuľovali a my sme robili nejaké chyby,“ pokračoval 25-ročný michalovský rodák, bronzový zo ZOH v Pekingu 2022.

„Veríme, že v každom ďalšom zápasu nám to pôjde ešte lepšie. Rakúsko je silný súper. Bude to náročné, našťastie sme dnes hrali už na obed a teraz môžeme regenerovať,“ uzavrel Regenda.