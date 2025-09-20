Kazachstan zakázal nútené sobáše a bude ich tvrdo trestať, týka sa to aj únosov neviesť

Kazachstan oficiálne zakázal nútené sobáše a únosy neviest. Udialo sa tak prostredníctvom zákona, ktorý nadobudol účinnosť v utorok 16. septembra.
Kazašská polícia v stanovisku uviedla, že nútenie niekoho k sobášu sa odteraz bude trestať až desaťročným trestom odňatia slobody. „Tieto zmeny majú za cieľ predchádzať núteným sobášom a chrániť zraniteľné kategórie občanov, najmä ženy a dospievajúcich,“ dodala polícia.
Neexistujú spoľahlivé štatistiky
Únosy neviest sú tiež zakázané. „Predtým mohol človek, ktorý dobrovoľne prepustil unesenú osobu, očakávať oslobodenie od trestnej zodpovednosti. Teraz táto možnosť bola odstránená,“ uviedla polícia.
V krajine neexistujú spoľahlivé štatistiky prípadov nútených sobášov, keďže doteraz nebolo v trestnom zákonníku samostatné ustanovenie, ktoré by zakazovalo takéto praktiky. Jeden z kazašských zákonodarcov uviedol, že polícia počas ostatných troch rokov prijala až 214 sťažností na takéto prípady.
Exminister zavraždil svoju ženu
Uvedenú „tradíciu“ majú naďalej v susednom Kirgizsku, kde však tieto prípady väčšinou zostávajú nepotrestané pre neochotu orgánov činných v trestnom konaní a stigmatizáciu oznamovateľov.
Otázka práv žien v Kazachstane získala mediálnu pozornosť v roku 2023 po vražde ženy jej manželom, bývalým ministrom, čo šokovalo spoločnosť a vyvolalo odsudzujúcu reakciu prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva.