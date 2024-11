Kaufland si udržal postavenie lídra na ceste k nulovému odpadu

Strieborný certifikát „Road to Zero Waste“ podľa normy DIN SPEC 91436 obchodný reťazec obhájil, čím potvrdil svoju pozíciu lídra v triedení a zhodnocovaní odpadu. Certifikácia sa musí počas prvých dvoch rokoch od získania potvrdiť novými auditmi.

Na ochrane životného prostredia si Kaufland dáva dlhodobo záležať a využíva viacero opatrení, vďaka ktorým dokáže opätovne pozitívne využiť a zhodnotiť v priemere až 94 percent vlastného vyprodukovaného odpadu. Certifikát „Na ceste k nulovému odpadu“ mu vlani udelila nezávislá certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia podľa normy DIN SPEC 91436 ako prvej a jedinej maloobchodnej spoločnosti na Slovensku.

„Odkedy Kaufland začal v roku 2000 pôsobiť na slovenskom trhu, nie je len predajcom potravín, ale snaží sa motivovať zákazníkov k zodpovednému správaniu a chce ísť vo svojich aktivitách príkladom. Aj preto sme sa zapojili do projektu Road to Zero Waste a považujeme za dôležité dodržiavať jeho zásady,“ hovorí Gabriel Čuka, riaditeľ prevádzky a Supply Chain Management zo spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Obchodný reťazec dbá nielen na starostlivé triedenie odpadu, ktorý vzniká v jeho predajniach či logistickom centre, ale dáva mu aj druhý život. Papier aj kartón končia v papierňach, bioodpad sa využíva na výrobu bioplynu či hnojiva, sklo aj kov sa recyklujú a z drevených europaliet vznikajú podlahové krytiny. Znečistené plastové obaly z obslužných pultoch, ktoré obsahujú zvyšky potravín, tvoria až 20 percent vyprodukovaného komunálneho odpadu. Nie sú vhodné na recykláciu, no Kaufland našiel riešenie aj na tento problém. V spolupráci so slovenskou spoločnosťou uviedol do praxe systém čistenia plastových fólií pomocou lariev muchy čiernej, ktoré dokážu obaly zbaviť potravinových zvyškov. Takýto plastový odpad teda nekončí na skládke alebo v spaľovni, ale môže sa opäť recyklovať. Touto cestou je možné zhodnotiť viac ako 1 500 ton plastového odpadu ročne.

Na triedení a recyklácii vyprodukovaného odpadu si obchodný reťazec dáva záležať vo všetkých predajniach aj v logistickom centre. Foto: Kaufland

Certifikát reťazec obhájil aj po roku

Audit sa zameriava na podmienky infraštruktúry pre separovaný zber, skladovanie, znehodnocovanie aj zneškodňovanie odpadu, preveruje plnenie požiadaviek normy a legislatívy týkajúcej sa odpadového hospodárstva a počas fyzickej obhliadky v predajniach skúma miesta, kde sa odpady zhromažďujú. Zároveň si všíma ich označovanie, vizualizáciu aj spôsoby evidencie.

Z hľadiska triedenia a znižovania objemu odpadu sa minuloročné získanie strieborného certifikátu „Na ceste k nulovému odpadu“ stalo pre reťazec dôležitým míľnikom. Osvedčenie od renomovanej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia sa prvé dva roky udeľuje na dvanásť mesiacov, a až po uplynutí tejto lehoty ho Kaufland môže získať natrvalo. Svoju certifikáciu však opäť obhájil, hoci nový audit bol ešte náročnejší, pretože kontroloval celé obdobie od predchádzajúceho auditu, teda jeden rok. Zamestnanci predajní aj centrálneho skladu počas neho museli preukázať množstvo znalosti v oblasti procesov nakladania s odpadmi a spolu s audítorskou spoločnosťou sa intenzívne zaoberali riešeniami, ktoré vzniku odpadu predchádzajú.

„Na základe zistení auditu môžeme s istotou konštatovať, že spoločnosť Kaufland je zodpovednou firmou, ktorá sa zaviazala k ochrane životného prostredia. Dôsledne dohliada na dodržiavanie požiadaviek, ktoré efektívne využívajú nielen riaditelia prevádzok, ale aj zamestnanci centrály. Rada by som vyzdvihla tiež spôsob odovzdávania informácií a školenia personálu, ktoré sú v Kauflande na vysokej úrovni,“ zhodnotila výsledok auditu Ing. Katarína Oravská, audítorka TÜV SÜD Slovakia.

Obchodný reťazec aj naďalej hľadá spôsoby, ako sa v oblasti nakladania s odpadmi môže zlepšovať a zabrániť jeho ďalšiemu vzniku. „Teší nás, že strieborný certifikát sa nám podarilo obhájiť, pretože je to nikdy nekončiaci proces, ktorý si vyžaduje sústavné úsilie a nasadenie všetkých našich zamestnancov. Ale keď sa ich ochota učiť sa nové procesy a vyjsť z komfortnej zóny spojí s aktívnou snahou, výsledok sa dostaví. Aj v prípade ochrany životného prostredia, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je triedenie a znižovanie objemu odpadu, totiž platí, že začať treba od seba,“ dodáva riaditeľ prevádzky a Supply Chain Management Gabriel Čuka.

Opätovné potvrdenie strieborného certifikátu tak dokazuje, že Kaufland na ceste k nulovému odpadu zostáva v pozícii lídra a že sa mu darí dodržiavať svoje osobné záväzky voči planéte.

Kaufland dokáže pozitívne využiť a zhodnotiť v priemere až 94 percent vlastného vyprodukovaného odpadu. Foto: Kaufland

Informačný servis