Kaufland oslavuje 25 rokov spolu so zamestnancami, v daroch a zážitkoch im venoval milióny eur

Spoločnosť Kaufland premenila svoje dvadsiate piate výročie na poďakovanie pre vyše 8 200 zamestnancov. Do zážitkov, zliav, darčekov a výhier investovala viac ako 2 milióny eur.
Od otvorenia prvej Kaufland predajne v Poprade už ubehlo štvrťstoročie, pri oslavách tohto výročia reťazec nezabudol ani na svojich zamestnancov. Na kolegov od Bratislavy až po Michalovce čakali počas celého roka špeciálne zľavy, darčeky, atraktívne výhry aj VIP zážitky. Celkové investície do zamestnaneckých odmien a benefitov v súvislosti s narodeninovými oslavami presiahli 2 milióny eur. Aj takto môže vyzerať poďakovanie za pracovné nasadenie a lojalitu. „Základom nášho úspechu boli, sú a vždy budú naši kolegovia. Spoločne tvoríme tím, ktorý si už dvadsaťpäť rokov získava srdcia zákazníkov,“ zdôrazňuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Zamestnanci ako VIP hostia
Nové Zámky, Levice, Senica, Považská Bystrica a Liptovský Mikuláš sa cez leto premenili na miesta plné zábavy. Tohtoročné Kaufland festivaly však mali osobitnú príchuť, stali sa totiž súčasťou osláv 25. výročia. Podujatia si celkovo užilo viac ako 2 600 zamestnancov spolu so svojimi rodinami a priateľmi. V špeciálnych zónach pre nich boli pripravené welcome drinky, občerstvenie a stretnutia s obľúbenými interpretmi. V rovnako oslavnej atmosfére sa nieslo aj otváranie K Parkov, kde sa spájajú šport, hudba a zábava na jednom mieste. Aby si členovia #TimuKaufland mohli vychutnať program čo najlepšie, aj tu ich čakali oddychové VIP zóny a nechýbali ani originálne darčeky v podobe merchu či fotky so Separom zo zákulisia. „Sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť jedinečný zážitok pre našich zamestnancov a ich rodiny. Spoločne sme si užili deň plný hudby, zábavy a nezabudnuteľných spomienok,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs Kaufland Slovensko.
Darčeky a poukážky za 1,55 milióna eur
Uvoľnená priateľská atmosféra, silný tímový duch a nadštandardné pracovné podmienky, aj pre tieto dôvody patrí Kaufland k najobľúbenejším zamestnávateľov u nás. A potvrdil to aj pri oslavách 25. výročia. Všetci kolegovia na plný aj skrátený úväzok dostali darčekové poukážky v celkovej hodnote 1,55 milióna eur. K tomu sa pridali špeciálne 25-percentné zľavy na nákup a súťaž o viac než 1 000 výhier – od wellness pobytov a zážitkových výletov až po poukážky na nákup v Kauflande alebo na zľavových portáloch.
25 rokov spoločnej cesty
Pod červenou strechou dnes pracuje viac než 2000 zamestnancov, ktorí sú v spoločnosti už viac ako desať rokov. Dvadsaťjeden kolegov je s Kauflandom od jeho úplného začiatku, mnohí z nich sa z brigádnikov a predavačov postupne vypracovali až na vedúce pozície. „Tohtoročné oslavy nie sú len o čísle 25, ale o rokoch spoločnej cesty. Snažíme sa, aby naši kolegovia cítili, že sú viac než len zamestnanci. Práve oni pomáhajú tvoriť úspešný príbeh značky,“ dodáva Nikoleta Lörincová.
