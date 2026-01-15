Kaufland je opäť Top Employer: Ôsmy raz po sebe patrí k špičke medzi zamestnávateľmi

Osem titulov za sebou, to nie je náhoda. Kaufland získal prestížny certifikát Top Employer 2026 vďaka vysokej úrovni pracovného prostredia, systematickému rozvoju zamestnancov a moderným HR procesom. Okrem toho, že patrí medzi najatraktívnejších zamestnávateľov na Slovensku, spoločnosť v hodnotení dosiahla lepšie výsledky, než je medzinárodný priemer certifikovaných firiem.
Aby Kaufland získal tituly Top Employer Europe 2026 a Top Employer Slovensko 2026, musel uspieť v jednom z najuznávanejších medzinárodných oceňovaní v oblasti HR. Mimoriadne dobre sa mu darilo hneď v niekoľkých kľúčových kategóriách – medzinárodná porota ohodnotila jeho imidž zamestnávateľa, náborové procesy a ich férovosť alebo aj adaptáciu nových zamestnancov na pozíciu ako výrazne nadpriemerné. Reťazec tak opätovne potvrdil svoju pozíciu žiadaného zamestnávateľa na slovenskom trhu práce.
„Získanie ocenenia Top Employer 2026 je pre nás potvrdením, že v oblasti starostlivosti o našich zamestnancov kráčame tým správnym smerom. Už osem rokov patríme medzi elitných zamestnávateľov, čo je výsledok systematickej práce našich tímov a záväzku vytvárať prostredie, kde sa ľudia cítia rešpektovaní, podporovaní a motivovaní rásť,“ hovorí Karin Marková, riaditeľka oblasti ľudské zdroje spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. Vysoké skóre sa Kauflandu podarilo dosiahnuť aj v oblasti zameranej na vzdelávanie, profesijný rast a podporu talentov. Výrazný posun bol zaznamenaný v celkovej stratégii práce s ľuďmi, ktorá patrí medzi dlhodobé priority spoločnosti. „Úspešný výsledok v medzinárodne uznávanej certifikácii je dôkazom, že pracujeme s jasne definovanou HR stratégiou a transparentnými procesmi, ktoré podporujú dlhodobý rozvoj našich zamestnancov i spoločnosti,“ dodáva Karin Marková.
Prestížne ocenenie udeľuje renomovaná medzinárodná organizácia Top Employers Institute za vynikajúci profesionálnu prácu a skvelé pracovné podmienky. Komplexný externý audit zahŕňa viac ako 350 kritérií v oblastiach, ako sú stratégia ľudských zdrojov, kariérny rozvoj, benefity, firemná kultúra, diverzita či riadenie výkonu. Získať certifikát Top Employer je náročné, no získať ho osemkrát za sebou nielen na Slovensku, ale tiež v ostatných krajinách, kde spoločnosť pôsobí, ako sú Nemecko, Poľsko, Česko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko a Moldavsko, len potvrdzuje, že Kaufland patrí medzi stabilných a férových zamestnávateľov u nás doma aj v zahraničí.
Reťazec svoju prvú predajňu na Slovensku otvoril v roku 2000 v Poprade a v súčasnosti zamestnáva viac ako 8 200 zamestnancov. Pevnou súčasťou jeho firemnej kultúry je work-life balance, jeho zamestnanci využívajú nielen flexibilnú pracovnú dobu či home office v administratíve, ale tiež prácu na skrátený úväzok. Rovnosť odmeňovania považuje tento zamestnávateľ za samozrejmosť, rovnako ako nadštandardné mzdové podmienky. Za posledných päť rokov Kaufland navýšil platy už šesťkrát a nástupná mzda na pozícii pracovník obchodu stúpla počas tohto obdobia v priemere až o 45 percent. „Vážime si každého člena nášho tímu – od predajní cez logistiku až po centrálu. Férové odmeňovanie je pre nás jeden zo spôsobov, ako im môžeme dať najavo, že sú pre nás dôležití, aj preto mzdy výrazne prevyšujú priemer v našom odvetví,“ vysvetľuje Karin Marková, riaditeľka oblasti ľudských zdrojov spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Zamestnanci majú k dispozícii aj množstvo benefitov, od finančného príspevku do systému voliteľných benefitov Cafetérie cez Multisport kartu do rôznych športových zariadení, pracovné voľno nad rámec zákonnej dovolenky, týždenný letný tábor pre deti zamestnancov, vianočné poukážky alebo finančné príspevky pri rôznych životných situáciách až po doplnkové dôchodkové sporenie. Na zozname nechýbajú ani teambuildingové a dobrovoľnícke aktivity či tzv. sabatikal na regeneráciu síl. Zamestnancov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, spoločnosť podporuje v rámci grantového programu „Kaufland pomáha“. Kaufland verí, že najväčšou hodnotou sú jeho zamestnanci, aj preto sú v rebríčku jeho priorít na prvom mieste. Zisk prestížnych titulov Top Employer Europe 2026 a Top Employer Slovensko 2026 sú toho jasným dôkazom.
Informačný servis