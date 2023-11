Kaufland finančne podporil voľnočasové aktivity pre rodiny s deťmi a mladých v Záhorskej Bystrici

Pri príležitosti otvorenia novej predajne v Záhorskej Bystrici venoval Kaufland finančnú podporu OZ Hlas nádeje, ktoré v tejto mestskej časti organizuje voľnočasové aktivity pre mamičky či oteckov s deťmi aj pre mládež. Jeho riaditeľ si prevzal symbolický šek na sumu 4194 € z rúk Lucie Vargovej, hovorkyne spoločnosti Kaufland Slovensko.

Nová predajňa v Záhorskej Bystrici už na prvý pohľad zaujme tým, že jej základ tvorí drevo, má dve zelené strechy aj vegetačnú fasádu. Stala sa prvou a zároveň jedinou Kaufland prevádzkou tohto typu nielen na Slovensku, ale v celej Európe.

Počas prvých troch dní od jej otvorenia prispel obchodný reťazec za každý nákup v hodnote nad 20 € sumou 1 € tunajšiemu OZ Hlas nádeje, ktoré v Záhorskej Bystrici podporuje voľnočasové aktivity pre rodiny s deťmi aj mladú generáciu.

„Predajňa vďaka nadčasovej architektúre a prírodnému konceptu dokonale zapadá do prostredia Záhorskej Bystrice, ktoré je späté s prírodou. Veríme, že pre jej obyvateľov sa stane nielen miestom pre príjemný nákup za výhodné ceny, ale ocenia, že v ich mestskej časti vyrástol prvý zelený Kaufland budúcej generácie. Aj preto nás teší, že pri jeho otvorení sme mohli podporiť organizáciu, ktorá sa venuje deťom a mládeži. Veď práve v nich je naša budúcnosť,“ vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Občianske združenie Hlas nádeje v Záhorskej Bystrici od roku 2004 prevádzkuje materské centrum, kde pravidelne prebiehajú krúžky, vzdelávacie kurzy, športové aktivity, tvorivé dielne aj detské narodeninové oslavy. A že materské centrum zmysluplne využije každú finančnú pomoc, potvrdil aj Robert Krett z OZ Hlas nádeje, ktorý symbolický šek na sumu 4194 € prevzal. „Naše OZ vzniklo z iniciatívy mladých matiek, ktorým v tejto štvrti chýbalo miesto, kde by sa mohli so svojimi deťmi stretávať, no postupne sa zapájalo aj do organizovania spoločenského života. Oslavy Medzinárodného dňa detí, fašiangový sprievod, letné pobytové tábory, to všetko dnes spestruje dianie v Záhorskej Bystrici a finančná podpora od Kauflandu nám pri plánovaní týchto aktivít veľmi pomôže. Aj vďaka pomoci obchodného reťazca sa naša mestská časť stane pre deti, mladých a celé rodiny ešte príjemnejším miestom pre život.“

