Katolícka cirkev si 1. novembra pripomína Sviatok všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň spomienky na zosnulých. V katolíckej cirkvi je množstvo mužov a žien, ktorí boli riadne vyhlásení za svätých. Podľa katolíckej viery existujú po smrti tri „destinácie” – nebeské kráľovstvo, očistec a večné zatratenie.
Ako „všetkých svätých” označujeme ľudí prežívajúcich večnú radosť s Bohom v nebi. Okrem neba a pekla je tu ešte očistec, tam čakajú na vstup do Božieho kráľovstva ľudia, ktorí nezomreli s odmietnutím Boha, ale potrebujú sa ešte očistiť od dôsledkov zlých skutkov, ktorých sa v živote dopustili. To sú tzv. verní zosnulí – inými slovami, duše v očistci.
Získanie odpustkov
Cirkev veriacich povzbudzuje k modlitbe za zosnulých práve preto, že pre všetky duše v očistci na začiatku novembra možno získať tzv. odpustky. Prostredníctvom odpustkov, tohto duchovného daru posielaného zosnulým, sa duše v očistci oslobodzujú od dôsledkov hriechov, ktoré spáchali počas pozemského života.
Veriaci sa prichádzajú modliť na hroby, lebo je to jedna z možných podmienok pre získanie odpustkov, okrem spovede, modlitby a svätého prijímania. Sviečky na hroboch sú potom symbolickým vyjadrením ich modlitby a duchovného daru. Tiež pripomínajú život, ktorý vydáva svetlo a teplo, avšak zároveň sa pomíňa. Sú aj obrazom vzkriesenia, lebo kresťania veria, že opravdivým Svetlom sveta je Zmŕtvychvstaný Kristus.
V minulosti sa tento sviatok slávil 13. mája. Slávnosť všetkých svätých sa prvýkrát slávila v Ríme 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám všetkých bohov, tzv. Pantheon, a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii a všetkým svätým mučeníkom. Pápež Gregor III. (731-741) zmenil slávenie všetkých svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých.
Pravoslávna cirkev tento sviatok slávi v lete
Pravoslávna cirkev 1. novembra nemá vo svojom kalendári zaznačený žiadny cirkevný sviatok. Sviatok všetkých svätých pravoslávna cirkev slávi v lete, vždy v nedeľu po Päťdesiatnici, teda Zostúpení Svätého Ducha na apoštolov. Je to z dôvodu, že svätí sú plodmi Svätého Ducha. On zostúpil na apoštolov a potom skrze sv. krst aj na všetkých členov cirkvi, aby ich naučil ceste k spaseniu.
V prvých dňoch novembra pravoslávna cirkev neslávi ani žiadnu osobitnú liturgickú pamiatku za zosnulých. Tých si uctieva počas piatich zádušných sobôt. Sú to takzvaná mäsopustná sobota týždeň pred Veľký pôstom, 2., 3. a 4. sobota Veľkého pôstu a sobota pred sviatkom Zostúpenia Svätého Ducha na apoštolov. To sú osobitné dni spomínania zosnulých v pravoslávnej cirkvi. Mnohí pravoslávni kňazi však prichádzajú na cintoríny aj 1. novembra, aby v modlitebne spomínali na zosnulých, ku ktorým prichádzajú ich pozostalí.