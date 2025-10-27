Cintoríny v Stropkové budú počas Dušičiek otvorené nonstop, pribudli na nich novinky

Stropkovské cintoríny budú počas nadchádzajúcich sviatkov Pamiatky zosnulých otvorené nepretržite. Nonstop prevádzka na trojici cintorínov potrvá od pondelka 27. októbra do pondelka 3. novembra, pričom kaplnky budú sprístupnené denne od 7:00 do 20:00. Mestský podnik Služba, ktorý spravuje mestské cintoríny, pripravil na dušičkové obdobie viacero noviniek.
Podľa riaditeľa mestského podniku Dušana Lukáča je najväčšou investíciou tohto roka komplexná výmena oplotenia na hornom cintoríne, ktorej predchádzal jarný výrub prerastených tují na južnej strane.
Dôstojnejšie pietne miesto
„K tomuto kroku sme pristúpili po dôkladnom zmapovaní ich stavu, ako aj na základe viacerých podnetov verejnosti,“ skonštatoval Lukáč s tým, že stromy svojím koreňovým systémom poškodzovali niektoré hrobové miesta a komplikovali ich údržbu. „Dovolím si povedať, že vďaka tomu získa pietne miesto dôstojnejší a estetickejší ráz, v neposlednom rade uľahčíme pozostalým údržbu hrobov,“ uviedol riaditeľ Služby.
Cintoríny sú upravené, návštevné hodiny predĺžené, mesto Martin je pripravené na Dušičky
Novinkou tohto roka je aj interaktívny informačný kiosk pri Dome nádeje. Návštevníkom umožní vyhľadať konkrétne hrobové miesto podľa mena zosnulého, zobraziť presnú polohu hrobu či informáciu o platnosti nájmu. Postupne v ňom pribudnú aj aktuálne oznamy a praktické informácie pre verejnosť. „Pripravujeme tiež aktualizáciu jestvujúcich informačných tabúľ na všetkých mestských cintorínoch,“ dodal Lukáč.
Okrem toho Služba obnovila strechu na kaplnke sv. Barbory. Ak to počasie dovolí, ešte na jeseň sa začnú aj terénne úpravy a výsadba novej zelene v okolí cintorína.
Dohľad mestskej polície
Mestská polícia Stropkov bude v období od 27. októbra do 3. novembra dohliadať na bezpečnosť, verejný poriadok a plynulosť dopravy v okolí cintorínov v meste aj v mestskej časti Bokša. Hliadky sa zamerajú na organizáciu dopravy, kontrolu parkovania a prevenciu krádeží kvetinovej výzdoby či kahancov.
Polícia vyzvala obyvateľov, ktorí majú cintorín v pešej dostupnosti, aby uprednostnili chôdzu pred využitím auta a znížili tak dopravný nápor. Zároveň, aby pri návštevách cintorínov dodržiavali úctu k pietnym miestam, dbali na čistotu, zvýšili opatrnosť pri osobných veciach a v prípade potreby spolupracovali s policajnými hliadkami.