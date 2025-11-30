Katka Žbirková: Meky si želal čistotu. Bez gýča, bez okázalosti – taký bol jeho hudobný svet - ROZHOVOR

Hudba Mira Žbirku žije ďalej, nielen vďaka jeho pesničkám, ale aj vďaka tým, ktorí s ním žili a tvorili. Manželka Katka Žbirková pokračuje v tom, čo si Meky želal: uchováva jeho odkaz s citom, bez gýča a bez pátosu. V symfonických aranžmánoch, digitalizovaných demách i výstavách dnes jeho piesne znova ožívajú, rovnako autenticky, ako ich kedysi spieval on.
Meky a jeho estetika: čistota namiesto lesku
Miro Žbirka, známy pod prezývkou Meky, bol výnimočný nielen ako spevák a skladateľ, ale aj ako človek s veľmi presným zmyslom pre estetiku. Jeho vkus nebol závislý na trendoch či aktuálnej móde. Vyhýbal sa prehnanej okázalosti, nikdy nechcel byť súčasťou hudobného gýča.
Od fiaska s koncertom Coldplay k lídrovi hudobnej turistiky: Ako vzniklo MusicTour - ROZHOVOR
Ako spomína Katka Žbirková, jeho manželka, partnerka a zároveň dlhoročná manažérka, najviac si zakladal na čistote. „Nepáčili sa mu prezdobené veci. Nechcel byť pompézny. Chcel, aby hudba bola jednoduchá, úprimná, bez pátosu,“ hovorí v rozhovore s Mirom Frindtom pre PubliQ. Tento postoj podľa nej určoval všetko – od výberu aranžmánov cez pódiovú prezentáciu až po obal albumu. Meky veril, že skutočná sila hudby spočíva v jej jednoduchosti.
Symfonický projekt oživuje hudbu Mira Žbirku
Jedným z nápadov, ktoré Meky nosil v hlave dlhší čas, bola predstava jeho piesní v čisto orchestrálnej podobe – bez spevu, bez slov. Chcel, aby hudba rozprávala sama. Hoci sa tohto projektu už osobne nedožil, Katka sa rozhodla jeho sen zrealizovať.
Vznikol tak album Symphonic Night, kde známe hity ako Atlantída, Balada o poľných vtákoch či Jesenná láska zaznievajú v symfonickej podobe, pod vedením dirigenta Adriana Kokoša a v aranžmánoch Daniela Bünza. „Keď som to počula prvýkrát, bola som dojatá. Bolo to, akoby som tie piesne počula po prvý raz – inak, ale pravdivo,“ opisuje. Vďaka precíznemu prístupu vzniklo dielo, ktoré nie je len poctou Mekymu, ale aj umeleckým vyjadrením jeho citlivého vzťahu k hudbe.
David Žbirka zachováva hudobný svet svojho otca
Do projektov okolo Mekyho hudby sa zapojil aj ich syn David Žbirka, ktorý s otcom aktívne spolupracoval na poslednom albume Posledné veci. Dnes pokračuje nielen ako producent, ale aj ako vizuálny a technický koordinátor projektov. Práve on pripravoval vizuálnu stránku symfonických koncertov, ktoré dopĺňajú Mekyho piesne o archívne zábery, rodinné videá či unikátne záznamy zo zákulisia.
Podľa Katky ich spolupráca funguje výnimočne a David sa stal nielen pokračovateľom Mekyho hudobného odkazu, ale aj dôležitým hlasom v rozhodovaní. „Rozumel Mekymu veľmi dobre. A rozumie aj tomu, ako zachovať jeho svet tak, aby zostal pravdivý,“ dodáva.
Demá, ktoré (zatiaľ) nikto nepočul
Odkaz Miro Žbirku však nezostáva len v hudbe. Katka iniciovala aj veľkú výstavu venovanú jeho životu a dielu, ktorá prešla z Prahy cez Bratislavský hrad až do Londýna. Dnes je výstava starostlivo archivovaná a čaká na ďalšiu príležitosť.
Okrem toho prebieha digitalizácia Mekyho súkromného archívu – desiatky kaziet, pásov, domácich nahrávok a nepublikovaných demoverzií. Niektoré z nich by mohli vyjsť v budúcnosti, napríklad pri príležitosti jeho 75. nedožitých narodenín. „Chcela by som, aby ľudia počuli aj tú druhú stranu jeho tvorby – tú pracovnú, hľadajúcu, intímnu,“ vysvetľuje Katka.
Zaujímavou epizódou bola pieseň „Nora“, ktorá vznikla spojením Mekyho staršej demoverzie a novej hudobnej produkcie. Vďaka technológii sa podarilo extrahovať jeho vokál a zasadiť ho do nového aranžmánu. Katka zdôrazňuje, že napriek využitiu moderných nástrojov išlo vždy o pôvodný spev – žiadne klonovanie hlasu ani umelá náhrada. „Nechceli sme umelý Mekyho hlas. Chceli sme Mekyho takého, aký bol. Aj keď len na demu.“
Mekyho hudba stále žije
Hudba Mira Žbirku dnes znie v koncertných sálach, na vinylových platniach aj v dušiach jeho fanúšikov. Nie ako relikvia minulosti, ale ako dôkaz, že poctivá tvorba dokáže prežiť. Vďaka ľuďom, ktorí ju nesú ďalej – bez skreslenia, bez marketingovej manipulácie, s citom a porozumením. Presne tak, ako by si to Meky želal.
V rozhovore sa ešte dozviete:
prečo Miro Žbirka odmietal pompéznosť a aký mal vkus na aranžmány
čo stálo za vznikom projektu Symphonic Night a prečo Meky nechcel, aby v ňom niekto spieval
ako syn David Žbirka pokračuje v otcovej práci a akú rolu zohráva pri všetkých projektoch
čo skrýva rodinný archív a ktoré nevydané piesne by mohli ešte vyjsť
ako Katka zvládala prvý rok po Mekyho smrti a čo jej práca na odkaze priniesla emocionálne