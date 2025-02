Katarčania uvažujú o odchode z PSG. Ich mestský rival bude využívať štadión cez cestu od Parku princov - FOTO

Spoločnosť Qatar Sports Investments zvažuje zníženie svojho podielu vo francúzskom klube Paríži Saint-Germain. Jedným z dôvodom je vyšetrovanie prezidenta klubu Nassera al-Khelaifiho.

Podporovatelia sú otvorení ďalšiemu zníženiu svojej investície, ktorá predstavuje 87,5 percenta. V roku 2023 predali 12,5 % americkej investičnej skupine.

Minulý týždeň sa voči 51-ročnému al-Khelaifimu začalo vyšetrovanie v súvislosti s prípadom okolo mediálnej spoločnosti pre údajnú spoluúčasť na kupovaní hlasov, zasahovaní do slobody hlasovania a spoluúčasť na zneužití moci.

Do prípadu je zapletený aj podnikateľ Arnaud Lagardère. Khelaifi pochybenie popiera. Informoval o tom web theguardian.com.

Katarská spoločnosť je majoritným vlastníkom klubu už 14 rokov.

Všetko sa deje v čase, keď iný parížsky klub oznámil, že od ďalšej sezóny zmení štadión. Ten bude iba cez cestu od Parku princov, na ktorom hráva PSG.

Druholigový Paríž FC bude používať na domáce zápasy štadión Jean-Bouin. Ak by sa tomuto tímu podarilo postúpiť vyššie, slovo derby by nabralo úplne iný význam.

Tento klub je po 22 kolách v druhej najvyššej súťaži na druhom mieste zaručujúcom priamy postup medzi elitu. Do konca ročníka však ostáva odohrať ešte 12 stretnutí.

Posun o level vyššie je prioritou aj pre najbohatšiu rodinu vo Francúzsku Arnaultovcov. Minulý rok kúpili tento futbalový tím s tým, aby mohli diváci v Paríži sledovať veľké mestské derby, ako je tomu napríklad v Manchestri, Londýne, Madride či Lisabone.

THE BEGINNING OF A RIVALRY! 🇫🇷🔥

Paris FC has announced that if they get promoted to Ligue 1, they will move to Stade Jean-Bouin. The shocking part? Their new stadium will be just a street away from PSG’s Parc des Princes. 🚨⚽️

THE NEW PARIS DERBY! 💥#paris #parisfc #psg pic.twitter.com/1e0hg85OZp

