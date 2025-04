Karate Kid: Legendy – to najlepšie z dvoch svetov príde do kín koncom mája

Nový trailer je vonku! A je jasné, že Karate Kid: Legendy nebude len ďalší film o chvatoch, kopoch a úklonoch. Hovorí o tom, čo sa stane, keď sa mladý chalan, ktorý nikam nezapadá, rozhodne postaviť na vlastné nohy. A zistí, že v tom nie je sám. A áno, budú tam aj vyšpičkované bojové scény, napätie a humor s pečaťou kvality od Jackie Chana 😉

O čom to celé je?

Po presťahovaní z Číny do Ameriky sa Li (Ben Wang) cíti stratený. Nové mesto, nová škola, nová kultúra, každý si ide svoje, rešpekt si musíš vydobyť a pravidlá? Každý má vlastné. Li chce len pokoj, ale namiesto toho sa stále s niečím zráža. S prostredím. S nepríjemnými spolužiakmi. So sebou samým. Keď sa rozhodne pomôcť novej priateľke a prihlási sa do karate turnaja, musí sa naučiť niečo viac než len nové techniky. A presne vtedy nastupuje pán Han – učiteľ kung fu, ktorého hrá legendárny majster akčnej komédie Jackie Chan. Vidí, že Li má v sebe silu. Ale nestačí mať svaly a vedieť sa biť. Treba pochopiť, ako myslí ten druhý. A tak povolá na pomoc niekoho, kto si tým už prešiel – Daniela LaRussa, pôvodného Karate Kida (Ralph Macchio). Ako chalan kedysi tiež čelil šikane, nepochopeniu, a musel si rešpekt doslova vybojovať.

Foto: Itafilm

A odrazu sa stretávajú dva svety – kung fu a karate, Východ a Západ, minulosť a prítomnosť. Dve vetvy, ktoré sa v Karate Kidovi spájajú do jedného stromu. Lebo Karate Kid nie je len o boji – je o hľadaní svojho miesta vo svete, o priateľstve, o tom, že byť iný nie je chyba, ale výzva. A že sa oplatí ju prijať.

Film Karate Kid: Legendy chytí za srdce mladých, čo milujú nielen megaúspešný seriál Cobra Kai, voľne vychádzajúci z kultovej série Karate Kid, ale aj rovnako atletického Spider-Mana. A chytí aj rodičov, ktorí sa usmejú, keď si spomenú na Jackieho Chana v Križovatke smrti alebo Vtedy na Východe. A vďaka dabingu ho zvládnu aj deti, ktoré možno v odhodlanom hrdinovi menom Li uvidia samých seba.

Trailer:

EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 29. MÁJA 2025!

