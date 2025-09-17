Karabach ako Petržalka pred 20 rokmi, získal prvý triumf azerbajdžanského tímu v Lige majstrov - VIDEO

Azerbajdžanský futbalový klub FK Karabach pod vedením trénera Gurbana Gurbanova zaznamenal v utorok historický „comeback“ a stal sa prvým azerbajdžanským tímom, ktorý vyhral zápas hlavnej fázy Ligy majstrov.
Po ôsmich rokoch sa tento klub z Azerbajdžanu vrátil do najprestížnejšej európskej klubovej súťaže a v zápase na pôde portugalského mužstva Benfica Lisabon prehrával už po šestnástich minútach 0:2 po góloch Argentínčana Enza Barrenecheu a Gréka Vangelisa Pavlidisa.
Od radosti na kolenách
Potom sa však začali diať veci… Azerbajdžanský šampión znížil v 30. minúte na 1:2 zásluhou Leandra Andradeho a následne Kady Borges trafil žrď. Tri minúty po prestávke vyrovnal Camilo Durán a víťazný gól strelil päť minút pred koncom Oleksij Kaščuk, ktorý si loptu spracoval chrbtom k bránke a efektívne z otočky presne zakončil.
Real Madrid opäť vyhral v oslabení, triumf nad Marseille vybavil dvojgólový Mbappé
„Bol to ťažký zápas. Benfica je veľmi dobrý tím a vieme, ako tvrdo sme museli bojovať, aby sa to podarilo. Vedenie 2:0 je vo futbale veľmi nebezpečný výsledok, pretože ak sa súperovi podarí znížiť skóre na 1:2, úplne to zmení sebavedomie v zápase. To sa napokon aj stalo,“ povedal spomenutý Andrade podľa oficiálneho webu Európskej futbalovej únie (UEFA).
Po záverečnom hvizde sa hráči a realizačný tím FK Karabach kľakli na kolená a v takejto póze oslavovali významný úspech. Portugalský futbal zažil podobnú nočnú moru po 20 rokoch. V roku 2005 viedol tím FC Porto nad Artmediou Bratislava rovnako ako teraz Benfica 2:0, ale tím z Petržalky nakoniec tromi gólmi otočil duel a zaznamenal historický triumf.
Hlavne neukazovať prstom
Pri predchádzajúcej účasti v Lige majstrov zaznamenal FK Karabach dve remízy a štyri prehry. Teraz ho čaká domáci zápas proti Kodani, zatiaľ čo Benfica cestuje na zápas proti klubovému svetovému šampiónovi FC Chelsea.
PSG začína obhajobu titulu v Lige majstrov. Parížania však čelia obavám z vplyvu zranení
„Musíme byť sebakritickí a pochopiť, kde sa potrebujeme zlepšiť. Teraz nie je čas ukazovať prstom. Bude to dlhá cesta a nikto nemôže zaručiť, že aj keby sme vyhrali, postúpime do ďalšej fázy Ligy majstrov. Musíme sa k výsledku postaviť čelom a ísť ďalej,“ vyhlásil obranca lisabonského mužstva Nicolás Otamendi.