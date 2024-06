Kapitán Škriniar očakáva náročné previerky pri bránení známeho Belgičana Lukakua i Ukrajinca Dovbyka

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar očakáva, že bránenie belgického útočníka Romelua Lukakua a Ukrajinca Artema Dovbyka bude pre defenzívu národného tímu na ME 2024 v Nemecku náročnou previerkou.

„Romelua dobre poznám, veď sme boli dva roky spoluhráči. Ak nemá svoj deň, dá sa to, no ak je to jeho deň, hrá sa proti nemu veľmi ťažko,“ povedal rodák zo Žiaru nad Hronom v relácii V športovom SITE. Slováci absolvujú vstup do európskeho šampionátu 17. júna práve proti Belgičanom.

Súperi Slovenska na ME 2024

„Absolvoval som proti nemu veľa tréningov, takže viem, čoho je schopný. Nebude to jednoduché, pretože je veľmi silný a rýchly,“ povedal Škriniar na adresu skúseného zakončovateľa a dotkol sa aj ďalšieho hviezdneho útočníka, ktorému bude pravdepodobne čeliť.

„O Dovbykovi zo Girony môžem povedať to isté. Ide o najlepšieho strelca španielskej La Ligy, takže to hovorí jasnou rečou,“ doplnil k lídrovi ofenzívny Ukrajincov, s ktorými si slovenskí reprezentanti skrížia kopačky 21. júna. Súperom Slovenska na ME 2024 bude okrem Belgicka a Ukrajiny aj Rumunsko.

Favorit na papieri

„Asi sa všetci zhodneme, že favoritom je na papieri Belgicko, ktoré pošle na turnaj veľmi silný tím. My, Ukrajinci a Rumuni by sme si to mohli rozdať o ďalšiu miestenku do vyraďovacej fázy. Myslím si teda, že by sme si mali stanoviť reálny cieľ. Hlavne sa prebojovať ďalej zo skupiny a potom je už možné všetko. Aj nedávne turnaje nám ukázali, že outsider môže poraziť favorita,“ naznačil ambície reprezentácie SR jej kapitán.

„Myslím si, že sme sa za tie roky posunuli najmä po taktickej stránke. Mám pocit, že lepšie rozumieme rizikám ofenzívnej či defenzívnej hry. Nepoviem vám teraz konkrétny cieľ, ktorý by sme si mali stanoviť, ale viem, že by sme chceli hrať svoju hru založenú na vysokom pressingu. Cestou nebude sa prispôsobovať súperom, ak tak len z časti. My musíme hrať svoju hru a prinútiť súperov, aby sa prispôsobovali oni nám,“ uzavrel hosť relácie V športovom SITE Milan Škriniar.