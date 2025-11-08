Kapitán Buffala musel z osobných dôvodov opustiť tím. Toto je dôležitejšie než hokej, vraví kouč

Hokejisti zámorského tímu Buffalo Sabres z NHL sa budú musieť na neurčitý čas zaobísť bez kapitána Rasmusa Dahlina. Švédsky obranca odcestoval z osobných dôvodov do rodnej krajiny, informoval o tom oficiálny web NHL.
Podľa zámorských médií Dahlin odletel za svojou snúbenicou, ktorá počas letnej dovolenky vo Francúzsku utrpela zástavu srdca a momentálne sa zotavuje po transplantácii. Klub neuviedol, kedy by sa mal obranca opäť pripojiť k tímu.
„Povedal nám, že všetko je v poriadku. Má našu plnú podporu, toto je dôležitejšie než hokej,“ uviedol tréner Buffala Lindy Ruff. „Je to preňho neuveriteľne ťažké a nikto si nedokáže predstaviť, čím prechádza,“ dodal kouč Sabres.
Dvadsaťpäťročný Dahlin odohral v prebiehajúcej sezóne 14 zápasov, v ktorých zaznamenal jeden gól a osem asistencií. V NHL pôsobí od roku 2018, keď si ho Buffalo vybralo ako jednotku draftu.