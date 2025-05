Kanadské médiá riešia hokejovú budúcnosť Mešára. Ako vidia pozíciu popradského odchovanca?

Kanadský hokejový klub Montreal Canadiens pôsobiaci v NHL sa po predčasnom konci v prvom kole play-off pripravuje na aktívne leto, počas ktorého chce posilniť svoj káder s cieľom opäť sa kvalifikovať do vyraďovacej časti. Vedenie klubu naznačilo, že má v pláne urobiť výrazný krok na trhu voľných hráčov.

Montreal pravdepodobne obetuje pár mladíkov

„The Habs“ disponujú množstvom draftových výberov a perspektívnych mladíkov, ktorých by mohli využiť ako súčasť balíka pri výmene za skúseného a kvalitného hráča do prvých dvoch formácií.

Otázkou však zostáva, ktorých zo svojich mladých talentov považuje klub za vhodných na odchod. Jedným z mien, ktoré sa čoraz častejšie v tejto súvislosti skloňujú, je aj slovenský útočník Filip Mešár. Upozorňuje na to zámorský web MSN.

Neudomácnil sa ani v zostave farmárskeho Lavalu

Dvadsaťjedenročný rodák zo Spišskej Belej bol vybraný z 26. pozície na drafte NHL v roku 2022, v rovnakom ročníku ako jeho krajan Juraj Slafkovský.

Výber odchovanca popradského hokeja v prvom kole však mnohých prekvapil a v tom čase sa špekulovalo, že Canadiens ho vzali aj preto, aby mal Slafkovský blízkeho priateľa v tíme.

Mešár síce ukázal záblesky svojho talentu počas kempu Canadiens a následne aj na predminulých juniorských majstrovstvách sveta, no jeho pôsobenie v zámorskej OHL v drese Kitcheneru Rangers nebolo presvedčivé. Nedokázal dosiahnuť ani bod na zápas. Aktuálne pôsobí v AHL v tíme Laval Rocket, kde však má problém prebojovať sa do zostavy.

Na transferovom trhu stále zaujímavou komoditou

„Hoci má Mešár stále len 21 rokov, jeho výkonnostný progres od draftu je veľmi obmedzený a stále častejšie sa spochybňuje jeho potenciál zaradiť sa medzi stabilných hráčov prvého tímu Canadiens. V súčasnosti je ťažké predstaviť si, kde by v nabitej zostave Montrealu mohol nájsť svoje miesto. Napriek tomu, že nenaplnil očakávania spojené s prvým kolom draftu, jeho meno má stále určitú hodnotu na prestupovom trhu. Montreal by tak mohol využiť Mešára ako súčasť výmeny za skúsenejšieho hráča, ktorý by mal okamžitý vplyv na výkony tímu,“ uvádza sa v článku MSN.