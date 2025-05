Kanaďania nezvládli prehru s Fínskom. MacKinnon odignoroval novinárov, Crosby odpovedal stručne - VIDEO

Hokejisti Kanady zaznamenali na majstrovstvách sveta prvú prehru. Tá prišla až v ich šiestom vystúpení proti Fínsku. Aj keď „javorové listy“ viedli 1:0, napokon prehrali 1:2 po samostatných nájazdoch.

Hviezdy tímu v podobe Sidneyho Crosbyho či Nathana MacKinnona tento výsledok neuniesli a dali to pocítiť novinárom, ktorí od nich žiadali pozápasové rozhovory.

Druhý menovaný po dueli odmietol reagovať na otázky v mixzóne a bez jediného slova prešiel okolo novinárov, pričom sa na nich ani nepozrel, aj keď ho oslovili, píše web sport.cz.

Pred televíznymi kamerami však už odpovedal. „Príšerné, úplne príšerné. Mali na svojej strane dobrého brankára a rozhodcu. To boli dva kľúčové faktory.“

Práca rozhodcov počas súboja ho rozčúlila. „Boli hrozní. Celý čas sme mali puk, ale dostali sme len jednu presilovku. Prečo sa pýtate? Vy ste z Fínska?“ opýtal sa 29-ročný útočník a po kladnej odpovedi nahnevane odišiel uprostred rozhovoru.

Podľa žurnalistu Stevena Ellisa ide o prvú Crosbyho prehru na turnaji pod hlavičkou Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) od zimných olympijských hier vo Vancouveri v roku 2010.

Kanada tam v skupinovej fáze prehrala s USA 3:5. Bola to teda prvá prehra po 15 rokoch.

That is the first time Sidney Crosby has lost a IIHF game since the 2010 Olympics. #MensWorlds

— Steven Ellis (@SEllisHockey) May 19, 2025