Kamčatka žiada o pomoc Moskvu, ruský región paralyzovalo rekordné sneženie - VIDEO

„Ľudia sú nútení chodiť po úzkych chodníkoch v obrovských snehových závejoch, pričom sa niekedy takmer dotýkajú elektrického vedenia,“ povedal miestny obyvateľ pre The Moscow Times.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Cars blocked by heavy snowfall in the ski resort village of Madarao in Nagano, Japan
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Polostrov Kamčatka na ruskom Ďalekom východe zápasí s historickými snehovými zrážkami. Ako referuje web The Moscow Times, tie paralyzovali životy desaťtisícov ľudí, čo ich prinútilo požiadať o pomoc Moskvu.

Miestni obyvatelia regionálneho hlavného mesta Petropavlovsk-Kamčatskij opísali celé štvrte pochované pod snehom a neupravené cesty, ktoré bránia všetkému – od sanitiek a hasičských áut až po základné dodávky potravín, keďže sa nahromadili snehové záveje vysoké 1,7 až 2,5 metra.

„Niektoré štvrte boli úplne odrezané od elektriny. V niektorých oblastiach došlo k výpadkom elektriny a vody,“ povedal pre The Moscow Times jeden z obyvateľov Petropavlovska-Kamčatského. „Podmienky v mnohých menších osadách boli a sú oveľa horšie,“ dodal.

Videá a fotografie zdieľané na internete ukazujú ľudí, ako liezli alebo dokonca vyskakovali zo svojich bytových domov cez okná, pretože vchody do budov boli zablokované snehom. „Chodníky takmer neexistujú. Namiesto toho sú ľudia nútení chodiť po úzkych chodníkoch v obrovských snehových závejoch, pričom sa niekedy takmer dotýkajú elektrického vedenia,“ povedal miestny obyvateľ pre The Moscow Times.

Regionálny gubernátor Vladimir Solodov v utorok uznal, že Kamčatke chýba dostatok techniky na odhŕňanie snehu a situáciu na cestách označil za „kritickú“. V mnohých častiach Petropavlovska-Kamčatského nemohli autá prejsť kvôli neupraveným cestám, čo bránilo nielen pohybu ľudí, ale aj záchranným zložkám.

Obyvateľka Kamčatky Taťana Nazarková sa sťažovala, že miestny obchod „nemá žiadne základné produkty, ako je chlieb alebo mliečne výrobky“. „Regály sú prázdne, ako za sovietskych čias,“ napísala v komentári na profile gubernátora Solodova na platforme VKontakte.

