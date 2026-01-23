Kamčatka žiada o pomoc Moskvu, ruský región paralyzovalo rekordné sneženie - VIDEO

Polostrov Kamčatka na ruskom Ďalekom východe zápasí s historickými snehovými zrážkami. Ako referuje web The Moscow Times, tie paralyzovali životy desaťtisícov ľudí, čo ich prinútilo požiadať o pomoc Moskvu.
Miestni obyvatelia regionálneho hlavného mesta Petropavlovsk-Kamčatskij opísali celé štvrte pochované pod snehom a neupravené cesty, ktoré bránia všetkému – od sanitiek a hasičských áut až po základné dodávky potravín, keďže sa nahromadili snehové záveje vysoké 1,7 až 2,5 metra.
Fabiánska zima sa končí, príde oteplenie. Meteorológ Jurčovič ukázal, kedy sa počasie zlomí - FOTO
„Niektoré štvrte boli úplne odrezané od elektriny. V niektorých oblastiach došlo k výpadkom elektriny a vody,“ povedal pre The Moscow Times jeden z obyvateľov Petropavlovska-Kamčatského. „Podmienky v mnohých menších osadách boli a sú oveľa horšie,“ dodal.
„When life gives you tangerines, make lemonade“#Kamchatka#Russian#Russia#Snowfallpic.twitter.com/tMpCV3NY9E
— Amit (@AmitMishra1207) January 19, 2026
Videá a fotografie zdieľané na internete ukazujú ľudí, ako liezli alebo dokonca vyskakovali zo svojich bytových domov cez okná, pretože vchody do budov boli zablokované snehom. „Chodníky takmer neexistujú. Namiesto toho sú ľudia nútení chodiť po úzkych chodníkoch v obrovských snehových závejoch, pričom sa niekedy takmer dotýkajú elektrického vedenia,“ povedal miestny obyvateľ pre The Moscow Times.
Tragédia na lyžovačke v Rakúsku. Lavína zabila 12-ročného českého chlapca
Regionálny gubernátor Vladimir Solodov v utorok uznal, že Kamčatke chýba dostatok techniky na odhŕňanie snehu a situáciu na cestách označil za „kritickú“. V mnohých častiach Petropavlovska-Kamčatského nemohli autá prejsť kvôli neupraveným cestám, čo bránilo nielen pohybu ľudí, ale aj záchranným zložkám.
Incredible scenes of heavy snow from Kamchatka, Russia
Almost 6-8 meters of snow fall there…
— Muhammad Gul Zaib (@muhammadgzaib) January 19, 2026
Obyvateľka Kamčatky Taťana Nazarková sa sťažovala, že miestny obchod „nemá žiadne základné produkty, ako je chlieb alebo mliečne výrobky“. „Regály sú prázdne, ako za sovietskych čias,“ napísala v komentári na profile gubernátora Solodova na platforme VKontakte.