Kam po vysokej škole? Program Teach Next ponúka absolventom unikátnu možnosť ako naštartovať kariéru

S blížiacim sa koncom školského roka vysokoškolskí študenti čoraz viac premýšľajú, kam povedú ich kroky po vysokej škole. Najmä úspešní a ambiciózni absolventi dobrých škôl majú množstvo príležitostí z komerčného sektora od top firiem. Unikátnu alternatívu im ponúka prestížny medzinárodný program Teach Next. Ide o 2-ročnú full-time platenú prácu v školstve s nástupným platom porovnateľným s top firmami. Navyše program ponúka aj špičkové školenia a tréningy líderských zručností. Prihlásiť sa do Teach Next je možné do 30. apríla 2024 na www.teachnext.sk.

V prestížnom programe Teach Next získavajú mladí ľudia príležitosť rozvinúť si svoje schopnosti a zároveň naštartovať svoju kariéru zmysluplným spôsobom s víziou pozitívneho dopadu na krajinu.

V priebehu dvoch rokov v rámci programu absolvujú viac ako 350 hodín špičkových tréningov a školení pre budúcich lídrov a líderky. Svoj talent a nadobudnuté zručnosti následne odovzdávajú v školách po celom Slovensku, kde okrem pomoci deťom získavajú reálny obraz o fungovaní školstva a krajiny. Navyše dostanú podporu osobného mentora a stretnú sa s inšpiratívnymi osobnosťami. Absolvovaním programu získajú unikátne zručnosti a sieť kontaktov, ktoré dokážu zúročiť pri akejkoľvek práci.

Teach Next ako štart kariéry

Teach Next je súčasťou prestížneho programu Teach for All s medzinárodným know-how v 60 krajinách sveta. Účastníkom alebo účastníčkou sa stane približne len 10% z prihlásených. „Náš program je pre tých, ktorí chcú naštartovať svoju kariéru. Napríklad v USA a Veľkej Británii je program v top 10 najatraktívnejších prác po škole. Ambíciou programu je vychovať nových lídrov a líderky, ktorí budú mať dopad na smerovanie Slovenska,“ približuje program Stanislav Boledovič, CEO organizácie Teach.

Ľudia z programu Teach Next sa postupne stávajú súčasťou komunity ľudí, ktorým záleží na Slovensku. Počas 10 rokov absolvovalo program Teach Next viac ako 100 mladých ľudí.

Foto: Teach Next

Cesty ako zlepšiť Slovensko: od duševného zdravia detí cez ministerstvo po kuchársku knihu

Cesty absolventov programu k systémových zmenám v školstve vedú rôznymi smermi. Niektorí z nich pôsobia na ministerstve školstva, niektorí ostávajú v školách, ďalší našli uplatnenie v neziskových organizáciách, ale aj v biznise. Viacerí absolventi založili vlastné projekty, ktoré menia nielen školstvo, ale aj spoločnosť.

Cestu zmeny Slovenska k lepšiemu prostredníctvom vlastného projektu si vybrala Anna Viľchová, ktorá po absolvovaní Teach Next spoluzaložila program Emocionálny Kompas. Jeho cieľom je zlepšiť duševné zdravie detí a vzťahy v škole. Program ponúka ľahko použiteľné metodiky, pomocou ktorých môžu učitelia a učiteľky rozvíjať zdravú prácu s emóciami a zručnosti ako láskavosť, spolupráca, schopnosť riešiť konflikty a pod.

Okrem bližšieho pohľadu na systémové problémy slovenského školstva dal Anne program aj príležitosť osobnostného rastu: „Bez programu Teach Next by som nedokázala Emocionálny Kompas rozbehnúť. Jednak preto, že by som ho nevedela tvoriť spôsobom, ktorý vychádza z reálnych potrieb učiteľov a škôl. Ale aj preto, že by som nemala potrebné zručnosti a network pre vybudovanie vlastnej organizácie. Vďaka špičkovým školeniam, mentoringu a samotnej skúsenosti s učením som sa naučila lepšie plánovať, organizovať svoj čas a pomaly sa preorientovať z módu perfekcionizmu na neustále učenie sa, prácu s chybami a väčší sebasúcit,” približuje Viľchová.

Absolventka žurnalistiky Ľubica Račeková sa programu Teach Next zúčastnila v uplynulých 2 rokoch a dnes pôsobí na Ministerstve školstva v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže. Ľubke Račekovej dal program podľa jej slov „veľa odpovedí, napríklad aj na to, ako funguje náš školský systém, ako toxický stres ovplyvňuje ľudí z generačnej chudoby, ako pracovať na emocionálnej gramotnosti. V neposlednom rade ma program naučil, ako vybudovať vlastný projekt a ako rozvíjať svoju odolnosť.”

Niektorí absolventi či absolventky sa rozhodnú pokračovať ďalej v škole, kde na seba preberajú dodatočnú zodpovednosť. Jednou z absolventiek, ktorá ostala učiť na škole, je aj Diana Jakubíková. Vyštudovaná právnička absolvovala program Teach Next v rokoch 2021 až 2023. Odvtedy pôsobí na Základnej škole na Ščasného ulici v Nitre, kde spolu so svojimi žiačkami a žiakmi napísali kuchársku knihu s rómskymi receptami Bašavel v kuchyni. Úspech knihy pomohol zvýšiť sebavedomie malých autoriek a autorov, ktorí pôvodne neverili, že by mal niekto o rómske aktivity záujem.

„Verím, že na to, aby sme sa tu na Slovensku mali lepšie, potrebujeme lepšie školstvo. Mojím cieľom je spoznať silné stránky aj nedostatky slovenského školstva a stať sa súčasťou komunity ľudí, ktorí tu chcú ostať a chcú prispieť k tomu, aby bolo na Slovensku lepšie,“ hovorí o dôvodoch zotrvania za katedrou Diana Jakubíková.

Foto: Teach Next

5 zo 100 medzi najvýraznejšími mladými talentami 30 pod 30

Medzi absolventmi a absolventkami programu možno nájsť aj päť mladých osobností, ktoré sa dostali do prestížneho výberu časopisu Forbes – 30 pod 30. Medzi nich patria Jano Horváth a Angelika Fogášová (zakladatelia projektu Informatika 2.0, ktorý ponúka učiteľom materiály a školenia v oblasti informatiky) či Zuzana Bendíková a Radka Mikšík (zakladateľky projektu InTYMYta zameraného na vekovo primeranú vzťahovú a sexuálnu výchovu).

Ďalším z perspektívnych mladých ľudí a zároveň absolvent programu Teach Next je Arnold Kiss, ktorý pracuje na Ministerstve školstva ako riaditeľ Odboru strategických priorít. Arnoldovi dal program okrem praxe aj možnosť osobného rastu a príležitosť stať sa členom komunity, ktorá je oporou v systémových zmenách. „Teach Next mi poskytol mentoring, školenia líderských zručností a ďalšie tréningy, vďaka ktorým som sa popri praxi učenia na bežnej základnej škole veľa naučil. Tieto nástroje mi pomohli, aby som nevyhorel v prostredí vysokého výkonu. Program mi tiež otvoril dvere na viacerých pracovných pohovoroch, a to prostredníctvom ľudí, ktorí Teach poznali, alebo ho dokonca absolvovali,” hovorí Arnold Kiss o benefitoch Teach Next.

Noví uchádzači sa môžu do programu prihlásiť do 30. apríla 2024. Ďalšie informácie o programe Teach Next, možnostiach prihlásenia a ďalších absolventoch možno nájsť na www.teachnext.sk.

