Šéfka zahraničnej politiky Európskej únieKaja Kallasová v sobotu vyhlásila, že Spojené štáty sú stále hlavným spojencom Európy. Vyjadrila sa tak po tom, ako USA v piatok zverejnili novú stratégiu národnej bezpečnosti, ktorá kritizuje európske inštitúcie.
„Samozrejme, existuje veľa kritiky, ale myslím si, že časť z nej je aj pravdivá,“ povedala Kallasová na výročnej diplomatickej konferencii v hlavnom meste Kataru v odpovedi na otázku o americkej stratégii. „USA sú stále naším najväčším spojencom… Myslím si, že sa nie vždy zhodujeme v rôznych témach, ale myslím si, že všeobecný princíp je stále tu. Sme najväčšími spojencami a mali by sme držať spolu,“ dodala.
Nová stratégia národnej bezpečnosti USA označila Európu za príliš regulovanú a bez „sebavedomia“. „Európa podceňuje svoju vlastnú silu. Napríklad voči Rusku… by sme mali byť sebavedomejší,“ povedala v tejto súvislosti Kallasová.
Ukrajinskí a americkí predstavitelia budú v sobotu v Miami viesť tretí deň rokovaní, ktorých cieľom je ukončiť viac ako tri roky trvajúcu ruskú vojnu. Plán Washingtonu zahŕňa vzdanie sa ukrajinského územia, ktoré Rusko nedokázalo získať na bojisku, výmenou za bezpečnostné prísľuby, ktoré však nenapĺňajú ašpirácie Kyjeva na vstup do NATO.
„Obmedzovanie a stresovanie Ukrajiny nám v skutočnosti neprináša dlhodobý mier,“ vyhlásila na túto tému Kallasová na fóre v Dauhe. „Ak bude agresia odmenená, budeme svedkami toho, nastane znova, a to nielen na Ukrajine,“ dodala.