Kaliňák uprednostnil vrtuľníky Black Hawk pred Vipermi, vyzdvihol ich hlavné výhody – VIDEO

aktualizované 17. decembra, 16:54

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) uprednostnil vrtuľníky Black Hawk pred Vipermi. Informoval o tom na utorkovej tlačovej besede, na ktorej zhrnul činnosť rezortu obrany za rok 2024. Minister priblížil, že sa rozhodli pre 12 kusov vrtuľníkov Black Hawk UH-60 vo verzii L.

Minister pripomenul, že americká ponuka na 12 kusov vrtuľníkov Viper, by aj s výzbrojou stála približne 550 miliónov eur. Rovnaký počet vrtuľníkov Black Hawk bez výzbroje by stál podľa jeho slov 150 miliónov.

Výhoda Black Hawkov

Keď sa k týmto vrtuľníkom pridajú aj zbraňové systémy, dokúpila by sa aktívna ochrana, tak by podľa ministra išlo stále len o polovicu ceny, ktoré by Slovensko zaplatilo za Vipery. Výhodou Black Hawkov je podľa ministra aj to, že SR už týmto typom vrtuľníkov disponuje.

Kaliňák doplnil, že súčasťou výzbroje vrtuľníkov by mohol byť ľahký guľomet, ťažký guľomet, rakety Hellfire a neriadené strely s inteligentnou hlavicou. Výhodou vrtuľníka Black Hawk je podľa neho aj viacúčelovosť, kedy by okrem bojových akcií mohol byť nesadený aj pri záchranných prácach a hasení požiarov.

Kritika hnutia Slovensko

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) nakupuje staré nepotrebné vrtuľníky za stovky miliónov. Upozornilo na to hnutie Slovensko, ktoré žiada predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), aby to zastavil.

„Vyzývame Fica, aby zastavil Kaliňákové biznisy, a aby konečne začal riešiť rozpadajúce sa bezpečnostné zložky, zdravotníctvo a školstvo,“ vyjadril sa predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš s tým, že je to nemysliteľné, aby minister obrany nakupoval staré a drahé vrtuľníky v čase, keď sa rozpadajú základné zložky štátu.

Vláda nerieši záujmy bežných ľudí

Poslankyňa Anežka Škopová (hnutie Slovensko) upozornila, že ani po proteste a výzvach odborárov vláda neprejavila záujem riešiť problémy školstva. „Základom každej silnej a prosperujúcej krajiny je kvalitné školstvo, a to nemôže byť dosiahnuté bez adekvátnej podpory pre tých, ktorí sa oň starajú. Učitelia, ktorí denne odovzdávajú svoje vedomosti a formujú naše deti, si zaslúžia nielen náš rešpekt, ale aj primerané pracovné podmienky a finančné ohodnotenie,“ uviedla Škopová. Ako dodala, je zarážajúce, že na jednej strane vláda učiteľom odkazuje, že na ich platy a podporu školstva nemá peniaze.

„A na druhej strane však v čase konsolidácie bez váhania rozhadzuje stovky miliónov eur na pochybné kšefty ministerstva obrany a nakupuje luxusné autá pre ministrov,“ dodala poslankyňa s tým, že priority vlády musia byť nastavené tak, aby na prvom mieste boli záujmy bežných ľudí.

„Súčasná vládna koalícia však svojimi krokmi opakovane dokazuje, že tomu tak nie je, a stará sa len o problémy seba a svojich ľudí,“ uzavrela poslankyňa.

Rozhodovanie minister len fingoval

Žiadna krajina NATO nepoužíva vrtuľníky Black Hawk na podporu pozemných síl v operáciách. Uviedol to poslanec Tomáš Valášek (PS) v reakcii na rozhodnutie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) uprednostniť vrtuľníky Black Hawk pred americkou ponukou na vrtuľníky Viper.

Ako priblížil, krajiny ako Rakúsko či Portugalsko nemajú tieto vrtuľníky ani vyzbrojené. Valášek tak upozornil, že prišlo na ich slová. Na sociálnej sieti totiž pred pár dňami upozornili, že Kaliňák je už rozhodnutý o nákupe v prospech vrtuľníkov Black Hawk. Rozhodovanie sa medzi dvomi ponukami podľa PS minister len fingoval.

Životnosť vrtuľníka Black Hawk bude podstatne nižšia

„My ako PS nelobujeme ani za jeden ani za druhý vrtuľník. Chceme dve veci. Aby naši vojaci mali čo najlepšiu výbavu a správnu výbavu pre typ operácie, ktorý sa od nich chce. Ďalej chceme, aby bolo o tejto výbave a technike rozhodnuté procesom, ktorý je zrozumiteľný, vysvetliteľný a obhájiteľný,“ zdôraznil poslanec s tým, že tu ide o stovky miliónov eur. Ak ide však o vrtuľníky Black Hawk, urobil to Kaliňák podľa neho „celé zle“. Valášek súčasne upozornil, že v prípade vrtuľníkov Viper išlo narozdiel od vrtuľníkov Black Hawk o nelietané stroje.

Životnosť vrtuľníka Black Hawk tak bude podľa jeho slov podstatne nižšia. Sú podľa neho aj menej manévrovateľné, čo je súčasne dôvod, prečo nie sú používané členskými krajinami NATO na bojové akcie. Používajú ich skôr na záchranné akcie či hasenie. Vyzbrojené vrtuľníky používajú podľa slov poslanca len v Amerike, no nelietajú do nepriateľom husto osídlenej oblasti. Valášek tak vyjadril podozrenie, že Kaliňák chce tieto vrtuľníky kúpiť účelovo, aj keď nie sú vhodné pre slovenských vojakov.