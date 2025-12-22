Kali ako Santa Claus. Koncerty prinesie priamo na sídliská a do konca roka predstaví aj nový singel – VIDEO

Slovenský raper a spevák Kali nedávno v bratislavskom klube Great oficiálne predstavil svoj životný projekt s názvom Idem k vám! Víziu projektu predviedol v spoločnosti svojej rodiny, najbližších priateľov a zástupcov médií. Koncertnými vystúpeniami sa Kali symbolicky vracia ku koreňom a na miesta, kde vznikli jeho úplne prvé texty.
Počas večera predstavil aj špeciálne vianočné vydanie lístkov, ktoré budú dostupné v limitovanom množstve a určené ako originálny darček pre fanúšikov. Na vstupenkách sa Kali premenil na Santa Clausa.
„Mnohí fanúšikovia dostanú koncert pod stromček, ale tiež vedia, že si zo seba často rád urobím srandu a tak sme siahli po vizuále, ktorý ma zobrazuje ako moju verziu ikonickej vianočnej postavičky. Ľudia tak budú mať nielen darček, ale aj pamiatku, ktorú môžu získať len do Vianoc. Vizuálne mi to celkom sadlo,“ hovorí spevák s úsmevom.
Koncerty: Najnovšie hity, aj staršie piesne
V súvislosti s avizovanou koncertnou šnúrou sa Kali namiesto veľkých hál či štadiónov rozhodol pre koncerty priamo na sídliskách, čím chce byť ešte bližšie k fanúšikom, ktorí ho sprevádzali od začiatkov. Na koncertoch zaznejú najnovšie hity, ale aj staršie piesne, ktoré na koncertoch zvyčajne nehráva – pravdepodobne to bude posledná príležitosť, kedy ich fanúšikovia budú mať možnosť počuť naživo.
V spolupráci s producentom Petrom Panom vybrali repertoár tak, aby ponúkol tie najznámejšie skladby v jedinečnom koncepte. Kali si koncerty Idem k vám! predstavuje ako malý festival. Fanúšikovia sa môžu tešiť na warm up, hostí aj uvoľnenú atmosféru, ktorá má pripomínať oslavu hudby a komunity.
„Chcem, aby to nebol len koncert, ale zážitok. Malý festival, hody, kde sa ľudia stretnú, zabavia a spoločne si pripomenieme miesta, kde to celé začalo,“ hovorí Kali.
Kultové skladby majú nový, melodickejší a emotívnejší zvuk
Súčasťou programu bolo aj vystúpenie slovenského gitarového virtuóza Dávida Bíleka, ktorý spolu s Kalim predstavil exkluzívne CD s najväčšími Kaliho hitmi v unikátnych akusticko-gitarových aranžmánoch. Kultové skladby dostali nový, melodickejší a emotívnejší zvuk, v ktorom vyniká energia textov aj precízna gitara. Moderné aranžmány pôsobia ako „live session“ v top kvalite a spájajú dva výrazné hudobné svety do jedného projektu.
Na albume nechýbajú skladby ako Užívam si to, Jedného dňa, Jackpot, Pamätáš, Náhody, Púšťam ťa, Dosnívané či Už nejsom tam, pričom niekoľko z nich zaznelo počas večera aj naživo.
Kali zároveň prezradil, že do konca roka plánuje vydať nový singel s názvom Ani ne. Pôjde o klasický rapový track s oldschoolovým beatom, o ktorý sa postaral Marek Šurin zo Soundsine, pričom skreče dodal DJ MikroMan. Videoklip k skladbe vznikol pod taktovkou Pierra Lexisa a jeho tímu.
„Tento singel vznikol úplne spontánne, nebol ani v pláne. Keď som však počul beat, okamžite som sa rozpísal. Je to skladba o mne, o tom, č o ma definuje a ako vnímam svoje okolie. Za normálnych okolností by som ju vydal v lete, ale keďže mám 29. decembra narodeniny, rozhodol som sa dať ju fanúšikom ako darček a poďakovanie za to, že ich mám,“ dodáva Kali.
Koncertná séria Idem k vám! zavíta do štyroch slovenských miest:
- 3. mája 2026: Bratislava, Petržalka – Námestie Republiky
- 24. mája 2026: Banská Bystrica – Námestie Slobody
- 7. júna 2026: Košice – KVP
- 28. júna 2026: Žilina – Solinky
Lístky na jednotlivé koncerty sú už dostupné v predajnej sieti Predpredaj.sk. Projekt Idem k vám! tak prináša nielen hudobný zážitok, ale aj silný osobný príbeh návratu tam, kde sa začala Kaliho hudobná cesta.