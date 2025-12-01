Nela Pocisková prichádza s magickou vianočnou skladbou Len to si želám – VIDEO

Vianočný čas v sebe nesie čosi magické. Aspoň tak to vníma speváčka a herečka Nela Pocisková, ktorá práve prichádza s novou vianočnou piesňou Len to si želám. Jej vznik bol spontánny, rýchly a ako sama priznala, takmer „na poslednú chvíľu„. O to väčšiu emóciu však skladba prináša.
„Vianočnú pieseň som mala dlho v hlave. Chcela som ju už roky, len vždy prišli iné povinnosti. Tentokrát to však konečne vyšlo — a ja mám z toho obrovskú radosť,“ vysvetľuje Nela.
Skladba vznikala v období, keď spolu s producentom Maxxom Miklosom pracovala aj na pripravovanom albume. Práve kombinácia vianočného času a intenzívnej práce na nových projektoch vytvorila ideálne podmienky na to, aby – Len to si želám – dostala podobu, akú Nela cítila už dlhší čas.
Pieseň, ktorá nie je o trblietkach, ale o tom najdôležitejšom
Text piesne napísala Nela spolu s Alexandrou Okálovou, s ktorou sa rozhodli spracovať vianočnú tematiku zo širšej perspektívy. „Nechceli sme iba klasickú vianočnú skladbu o svetielkach. Chceli sme v nej ukázať odkaz dnešnej doby – že je dôležité mať niekoho pri sebe a že nikto by nemal byť cez sviatky sám,“ hovorí speváčka.
Inšpiráciou bol aj Michael Jackson a jeho klipy, ktoré nesú posolstvá o láske a zodpovednosti voči svetu. Výsledkom je emotívna balada, ktorá zahreje, zastaví v zhone a pripomenie, čo je na Vianociach skutočne podstatné.
Videoklip ako zimná rozprávka: kôň, biele šaty a atmosféra, ktorá pohladí dušu
Nela si prostredníctvom novinky splnila i ďalší sen. V klipe sa objavuje na koni, v nádherných bielych šatách, ktoré pôsobia rozprávkovo. „Milujem kone a vždy som túžila mať videoklip na koni. Bolo to moje malé prianie, ktoré sa teraz naplnilo,“ hovorí.
Videoklip sa najprv nakrúcal v Miloslavove a potom v rakúskom Schloss Hofe, ktorý svojou vianočnou výzdobou ešte umocnil magickú atmosféru. Výrobu videa Nela vložila do rúk Pierrovi Lexisovi, o produkciu sa postarala Janka Šlebodová. Aj napriek tomu, že sa točilo v najchladnejší deň roka, výsledok stojí za to. „Zamrzla som na kosť, myslela som, že to neprežijem, ale ten obraz a energia za to stáli,“ dodáva Nela so smiechom.
Videoklip pôsobí pokojne, nežne a presne tak, ako si ho predstavovala: „Chceli sme docieliť pohladenie na duši, zastavenie sa a priniesť kúsok vianočnej atmosféry do všedného dňa,“ teší sa speváčka.
Vianoce očami Nely: čas lásky, spomalenia a detskej radosti
Nela priznáva, že Vianoce sú pre ňu najkrajším sviatkom v roku – aj napriek hektickému obdobiu, ktoré im často predchádza. „Odkedy mám deti, vidím v ich očiach tú čistú radosť, keď zdobíme, pečieme a rozbaľujeme darčeky. Celý rok sa tešia len na toto obdobie — a ja s nimi.“
V ich rodine sa Vianoce nesú v duchu tradícií: pečú perníky, makovník, vanilkové rožky, upratujú „všetko“ a na Štedrý deň idú do kostola. To najdôležitejšie však podľa nej zostáva stále rovnaké – byť spolu. Čarovný a pohodový čas u Nely doma umocňujú vianočné piesne, ktoré znejú celý deň.
Tento rok však pre Nelu bude jeden moment výnimočný: „Ak sa medzi nimi pustí aj moja vlastná skladba, úprimne ma to úplne dostane. Bude to najkrajší pocit na svete,“ vyznáva sa speváčka, zároveň posiela krásne prianie fanúšikom i všetkým ľudom dobrej vôle: „Prajem vám, aby ste sa dokázali zastaviť, precítiť moment Vianoc a nehnať sa stále niekam. Prajem vám pokoj — aby ste tieto sviatky prežili s ľuďmi, ktorých milujete.“