Kaddáfího syna v Líbyi zabilo „štvorčlenné komando“

„Zatiaľ nevieme“, kto stál za vraždou,“ povedal jeho právnik Marcel Ceccaldi a dodal, že mu jeden z blízkych spolupracovníkov Sajfa al-Isláma asi pred desiatimi dňami povedal, že „sú problémy s jeho bezpečnosťou“.
Mešita v líbyjskom meste Zintán. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Sajfa al-Isláma Kaddáfího, syna zosnulého dlhoročného líbyjského vládcu, v utorok zabilo „štvorčlenné komando“ v jeho dome v západolíbyjskom Zintáne. Pre agentúru AFP to uviedol jeho francúzsky právnik Marcel Ceccaldi. „Zatiaľ nevieme“, kto stál za vraždou,“ povedal Ceccaldi a dodal, že mu jeden z blízkych spolupracovníkov Sajfa al-Isláma asi pred desiatimi dňami povedal, že „sú problémy s jeho bezpečnosťou“.

Smrť potvrdili aj príbuzní. Hovorca zosnulého Abdulláh Othman Abdurrahim pre televíznu stanicu Al-Ahrar povedal, že štyria ozbrojení muži vtrhli do rezidencie Sajfa al-Isláma Kaddáfího po tom, čo zneškodnili bezpečnostné kamery, a následne ho popravili.

Päťdesiattriročný Sajf al-Islám bol považovaný za nástupcu svojho otca. V roku 2021 oznámil, že bude kandidovať na prezidenta, ale tieto voľby boli odložené na neurčito.

Médiá uviedli, že zomrel v Zintáne v severozápadnej Líbyi, hoci jeho miesto pobytu bolo dlho neznáme. Jeho bratranec Hamíd Kaddáfí pre televíziu Al-Ahrar povedal, že „padol ako mučeník“.

Hoci v severoafrickej krajine za vlády svojho otca nezastával žiadnu oficiálnu funkciu, bol opisovaný ako líbyjský „de facto“ premiér, ktorý si pred povstaním v roku 2011 pestoval imidž umiernenosti a reforiem. Táto povesť sa čoskoro zrútila, keď sľúbil „rieky krvi“ zoči-voči povstaniam.

Líbya sa ťažko spamätáva z chaosu, ktorý vypukol po povstaní podporovanom NATO v roku 2011, ktoré zvrhlo dlhoročného vládcu Muammara Kaddáfího. Krajina zostáva rozdelená medzi vládu so sídlom v Tripolise podporovanú OSN a východnú administratívu pod kontrolou Chalífu Haftara.

