Káčer: V NATO máme dnes veľmi dobré meno, ktoré si budujeme dôležitými rozhodnutiami

V Severoatlantickej aliancii (NATO) máme dnes veľmi dobré meno, ktoré si budujeme dôležitými rozhodnutiami u nás doma. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer, ktorý v Bruseli vystúpil na dvojdňovom ministerskom zasadnutí členských krajín Aliancie.

Ako v tlačovej správe informuje komunikačný odbor slovenského rezortu diplomacie, hlavnými témami rokovaní boli prípravy júlového samitu NATO v litovskom Vilniuse, navýšenie aliančnej pomoci pre Ukrajinu a pokračovanie v posilňovaní spoločnej obrany.

Slovensko je zodpovedný spojenec

„Som hrdý, že Slovensko je v Aliancii vnímané ako zodpovedný spojenec, ktorý si plní svoje záväzky a na ktorého sa dá spoľahnúť. Toto sú silné slová dôvery od našich spojencov. Slovenská pomoc Ukrajine vzbudzuje rešpekt,“ skonštatoval Káčer, podľa ktorého aj to je dôkaz, že dobré meno a silnejšiu pozíciu na medzinárodnej scéne si budujeme najmä dôležitými rozhodnutiami u nás doma.

O tom, čo dnes Ukrajina najviac potrebuje a čo bude potrebovať po skončení ruskej vojenskej agresie, rokovali ministri členských štátov Aliancie v Bruseli aj s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom.

„Zhodli sme sa, že našou spoločnou úlohou do júlového samitu NATO bude pripraviť komplexný balík dlhodobej pomoci pre Ukrajinu a zintenzívniť politické vzťahy aj praktickú spoluprácu,“ dodal Káčer, podľa ktorého je v našom absolútnom záujme, aby sa Ukrajina ubránila nielen aktuálnej vojenskej agresii, ale aby dokázala Rusko odradiť od akéhokoľvek ďalšieho útoku.

Ukrajina podľa Káčera musí dostať víziu stabilnej, prosperujúcej a bezpečnej budúcnosti, ako kedysi potrebovalo a dostalo aj Slovensko.

Výzvy súvisiace s Čínou

Témou druhého dňa rokovaní boli bezpečnostné výzvy v Indopacifiku súvisiace s Čínou a ich prepojenie výzvami v našom regióne.

„Peking už dnes významne pomáha Rusku ekonomicky či politicky a uvažuje aj o vojenskej pomoci. Takýto krok by znamenal len predĺženie utrpenia Ukrajincov a tiež by prehĺbil globálnu ekonomickú nestabilitu. To je niečo, čo si nikto z nás neželá. Som presvedčený, že nič z toho nie je ani v záujme Číny,“ uzavrel minister Káčer po rokovaní s partnermi z Japonska, Južnej Kórey, Austrálie a Nového Zélandu, ako aj s vysokým predstaviteľom EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepom Borrellom.

Minister Káčer sa v Bruseli stretol aj so šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom a kanadskou ministerkou zahraničných vecí Mélanie Joly, s ktorými spolu diskutovali najmä o ďalšej podpore a pomoci Ukrajine, ako aj o rozvoji spolupráce a možnostiach posilnenia bilaterálnych vzťahov.