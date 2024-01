K zápasu Slovana s Dinamom Moskva sa vyjadril aj ukrajinský obranca AS Trenčín a pochválil rozhodnutie Slavie

Slovan Bratislava odohraním prípravného zápasu proti Dinamu Moskva rozdelil futbalové Slovensko na dva tábory a do toho kritického rozhodne patria aj ukrajinskí futbalisti pôsobiaci na Slovensku.

Jedným z nich je obranca Taras Bondarenko z AS Trenčín, ktorý má voči športovej značke Dinamo Moskva jasne vyhranený postoj.

Klub spojený s ruskou políciou

„Keď som videl správy o tom zápase, bol som veľmi sklamaný. Dinamo Moskva je klub historicky spojený s ruskou políciou. Políciou, ktorá zneužíva civilistov na okupovaných územiach. To oni mučia a zabíjajú ľudí v pivniciach a v mučiarňach. A títo športovci, ktorí ešte neboli vylúčení ani z olympijských hier, legitimizujú to, čo Rusko robí na Ukrajine. Nemajú nič proti genocíde Ukrajincov. A nemali by, keby išlo o genocídu Slovákov,“ povedal Bondarenko v rozhovore pre denník Šport.

Prípravný zápas v Katare sa „belasí“ pokúsili úplne utajiť, žiaden zo zainteresovaných klubov o tom pôvodne vôbec neinformoval, Slovan ani po ňom.

O čom to svedčí? „Pravdepodobne o tom, že slovanisti pochopili, že to môže mať následky. A každý čin musí mať následky. Nežijeme vo svete ružových poníkov,“ pokračoval Bondarenko.

Šéf Slavie Praha Jaroslav Tvrdík prakticky okamžite po potvrdení tejto správy zrušil plánovaný prípravný zápas so Slovanom. Ukrajinský stopér v službách Trenčanov to pochválil.

Tolerovať vrahov nie je v poriadku

„Som veľmi rád, že Slavia okamžite dala jasne najavo, že v civilizovanom svete nie je miesto pre tolerovanie vrahov. A ak sa Slovan rozhodol, že tolerovať vrahov je v poriadku, tak to v poriadku nie je. Videl som, že ľudia na Slovensku si myslia, že je to hanba pre taký veľký klub, ako je Slovan. A to je pre mňa veľmi cenné zistenie,“ zdôraznil 31-ročný rodák zo Záporožia.

Na otázku, ako sa ruská vojenská operácia na Ukrajine osobne dotkla jeho vnímania sveta, odpovedal: „Každý deň vojny prináša ďalší príbeh o tom, ako otec rodiny v Odese išiel do obchodu nakúpiť potraviny a nemal sa kam vrátiť, pretože jeho dom zasiahla raketa. V jednom momente stratil domov, manželku, dieťa… Ako v deň zápasu Slovana s Dinamom zasiahla budovu druholigového klubu Lokomotyv Kyjev raketa. Ako manželky a dcéry čakajú na správu od svojich manželov a otcov, ktorí sa už tri dni neozvali, pretože sú v pekle na vojnovom fronte. Nie je ľahké žiť v tejto realite,“ dodal Bondarenko pre Šport.