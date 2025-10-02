K obžalovaným sa správal násilne, príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže z väznice obvinili

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže z väznice v Leopoldove z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorý spočíva z pätnástich samostatných skutkov.
Ako ďalej informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, dotyčný, ktorý bol služobne zaradený ako pedagóg, je stíhaný pre násilné správanie k odsúdeným prostredníctvom fyzických útokov a vyhrážok.
Taktiež podľa obvinenia prenášal zakázané veci do priestorov väzenského ústavu pre ním vybraných odsúdených. Obvineného zadržali v rámci akcie nazvanej Karma. Ako ďalej informovala Dobiášová, bola vykonaná domová prehliadka a prehliadky iných priestorov.
„Na základe dôkaznej situácie a ďalších procesných úkonov vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil pedagóga z trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie,“ uviedla hovorkyňa policajnej inšpekcie. Doplnila, že obvinenému hrozí trest odňatia slobody na štyri roky až 10 rokov.