K nedožitým 85. narodeninám Karla Gotta vyrazia zlaté a strieborné pamätné medaily

K výročiu nedožitých 85. narodenín českého speváka Karla Gotta, ktorý zomrel pred piatimi rokmi, nechala jeho manželka Ivana Gottová vyraziť zlaté a strieborné pamätné medaily. Orientačná cena zlatej medaily je zatiaľ necelých 95-tisíc českých korún. Predaj sa začne 18. októbra. Informuje o tom web Novinky.cz.

„Je to sada zlatých a strieborných medailí Karel Gott 85. Návrhy boli konzultované s pani Ivanou. Jej želanie bolo, aby na nich bol spevák zobrazený ako dieťa aj ako dospelý. Z druhej strany je jeho podpis a motto Choď za šťastím,“ popísal design mincí marketingový manažér Českej mincovne Jaroslav Černý. Zlaté medaily sú dve, a to jednouncová (85 kusov) za zhruba 95-tisíc korún a poluncová (200 kusov) za zhruba 50-tisíc korún. Strieborná je iba jedna, a to v päťuncová za 13-tisíc korún. Tých bude 300 kusov.

Autorom mincí je Petr Horák, ktorý speváka zvečnil už k príležitosti jeho sedemdesiatych a osemdesiatych narodenín.

(1 EUR = 25,293 CZK)

https://www.novinky.cz/clanek/lifestyle-k-nedozitym-85-narozeninam-karla-gotta-vznikly-zlate-a-stribrne-medaile-nejdrazsi-ma-hodnotu-skoro-100-tisic-40492611