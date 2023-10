Južná Kórea, USA a Japonsko absolvovali prvýkrát spoločné letecké cvičenie, dôvodom sú severokórejské jadrové hrozby

Spoločné letecké cvičenie (Spojených štátotov amerických, Japonska a Južnej Kórey) v blízkosti Kórejského polostrova v nedeľu 22. októbra 2023. Juhokórejská, americká a japonská armáda uskutočnili v nedeľu vôbec prvé trojstranné letecké cvičenie v reakcii na vyvíjajúce sa severokórejské jadrové hrozby, informovali juhokórejské vzdušné sily. Foto: The U.S. Air Force/South Korea Defense Ministry via AP