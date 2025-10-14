Juventus Turín prišiel o brazílskeho stopéra, ktorého čaká operácia kolena

Taliansky futbalový klub Juventus Turín prišiel na istý čas o brazílskeho obrancu Gleisona Bremera. Dvadsaťosemročný stopér podstúpi operáciu natrhnutého menisku v ľavom kolene.
Bremer v predchádzajúcej sezóne vynechal väčšinu zápasov pre zranenie predného krížneho väzu. Potrebu chirurgického zázraku mu diagnostikovali vo francúzskom Lyone.
„V nasledujúcich hodinách podstúpi selektívnu artroskopickú meniscektómiu,“ uviedol Juventus prostredníctvom vyhlásenia.
Podľa talianskych médií by mal byť Brazílčan mimo hry približne mesiac. Juventus v nedeľu nastúpi v talianskej Serie A proti Comu.
Pre trénera Igora Tudora je to ďalšia rana, keďže klubu z Piemontu už chýba obranca Juana Cabala, ktorý si zranil stehno v zápase Ligy majstrov proti Villarrealu (2:2).
Juventus je v tabuľke Serie A na piatom mieste s 12 bodmi a v ostatných zápasoch vo všetkých súťažiach zaznamenal päť remíz.