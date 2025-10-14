Juventus Turín prišiel o brazílskeho stopéra, ktorého čaká operácia kolena

Gleison Bremer podstúpi operáciu menisku, v minulej sezóne dlho pauzoval pre problémy predného krížneho väzu.
Peter Mráz
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Gleison Bremer
Brazílsky futbalový obranca Gleison Bremer z talianskeho Juventusu Turín (vpravo) v prípravnom zápase proti španielskemu Atléticu Madrid v súboji s Alexandrom Sörlothom. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT News Agency via AP
Taliansko Futbal Futbal z lokality Taliansko

Taliansky futbalový klub Juventus Turín prišiel na istý čas o brazílskeho obrancu Gleisona Bremera. Dvadsaťosemročný stopér podstúpi operáciu natrhnutého menisku v ľavom kolene.

Bremer v predchádzajúcej sezóne vynechal väčšinu zápasov pre zranenie predného krížneho väzu. Potrebu chirurgického zázraku mu diagnostikovali vo francúzskom Lyone.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„V nasledujúcich hodinách podstúpi selektívnu artroskopickú meniscektómiu,“ uviedol Juventus prostredníctvom vyhlásenia.

Podľa talianskych médií by mal byť Brazílčan mimo hry približne mesiac. Juventus v nedeľu nastúpi v talianskej Serie A proti Comu.

Pre trénera Igora Tudora je to ďalšia rana, keďže klubu z Piemontu už chýba obranca Juana Cabala, ktorý si zranil stehno v zápase Ligy majstrov proti Villarrealu (2:2).

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Juventus je v tabuľke Serie A na piatom mieste s 12 bodmi a v ostatných zápasoch vo všetkých súťažiach zaznamenal päť remíz.

Viac k osobe: Igor Tudor
Firmy a inštitúcie: Juventus Turín
Okruhy tém: Futbal - Serie A 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk