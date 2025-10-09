Julia Roberts ako chladná profesorka čelí škandálu na elitnej univerzite

Už 16. októbra 2025 prichádza do slovenských kín psychologická dráma OBVINENÍ (After The Hunt) od oskarového režiséra Lucu Guadagnina (Daj mi tvoje meno, Súperi).
Film s hviezdnym obsadením – držiteľka Oscara Julia Roberts, nominant na Oscara Andrew Garfield a držiteľka ceny Emmy Ayo Edebiri za seriál The Bear– úmyselne provokuje a zrkadlí súčasnú dobu plnú spochybňovania.
Koľko právd sa zmestí do jedného škandálu?
Alma (Julia Roberts), neospravedlniteľne ambiciózna a mimoriadne obľúbená profesorka filozofie, je v plnom boji o definitívu na prestížnej univerzite. Jej plány sa rúcajú, keď jej výnimočná študentka Maggie (Ayo Edebiri) obviní Alminho kolegu a priateľa Hanka (Andrew Garfield) z napadnutia. Alma sa z pozorovateľky stáva súčasťou prípadu, keď obvinenie ohrozí jej starostlivo strážené tajomstvá z minulosti a rozpúta špirálu nedôvery a spochybňovania, kde o zvraty a stupňujúce sa napätie nie je núdza.
Zabudnite na jasné odpovede, tu ide o otázky
Režisér Luca Guadagnino presúva tentoraz svoj zrak z vášne na moc a ukazuje, ako tenká môže byť čiara medzi obeťou, páchateľom a svedkom: „Nepýtam sa, aká je pravda o udalostiach, ale koľko je právd. A kto má rozhodnúť, ktorá je tá správna? Čo ovplyvňuje naše etické rozhodnutia?”
Producenti zdôrazňujú, že Obvinení sa dotýka mimoriadne aktuálnych tém ako je kultúra rušenia (cancel culture) a prehnaná korektnosť (wokeness), pričom ukazuje, že nič z týchto tém nie je buď-alebo. Film necháva závery na divákovi. Aj preto sa po odchode z kina budete pýtať sami seba, ako to teda vlastne bolo naozaj, komu veríte a prečo.
Julia Roberts inak, než ju poznáme
Ikonická Julia Roberts s Guadagninom objavuje nové temné polohy v postave Almy a potvrdzuje, prečo patrí medzi najväčšie herecké osobnosti Hollywoodu. Jedinou šepnutou vetou „Nie všetko ti má byť príjemné“ okamžite stiahne diváka do nepohodlia. Niet divu, že snímka bola s nadšením prijatá na filmových festivaloch v Benátkach a New Yorku. Kritici hovoria o „životnom výkone hodnom Oscara” v „nepríjemne vzrušujúcej morálnej dráme„, ktorá balansuje medzi otázkami sexu, mocenskými hrami a spoločenskými privilégiami. Aj preto sa o filme Obvinení budete baviť ešte dlho po odchode z kina.
Film Obvinení prináša do kín Itafilm od 16. októbra.
