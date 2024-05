Juhozápad Islandu postihla ďalšia sopečná erupcia, začala sa popoludní po sérii zemetrasení (video+foto)

Juhozápad Islandu v stredu postihla už piata erupcia sopky od decembra. Sopečná erupcia sa začala začiatkom popoludia po sérii zemetrasení severne od mesta Grindavík.

Islandský meteorologický úrad uviedol, že z pukliny dlhej zhruba 2,5 kilometra chrlí láva a vystrekuje do výšky zhruba 50 metrov. Láva podľa neho steká smerom ku Grindavíku. Pre erupciu evakuovali populárne geotermálne kúpele Modrá lagúna.

JUST IN: A new volcanic eruption has just started on Iceland’s Reykjanes Peninsula, making it the eighth eruption in this area since March 2021. This one comes only 20 days after the last eruption was officially declared over. pic.twitter.com/xU50fgI1tk

— Nahel Belgherze (@WxNB_) May 29, 2024