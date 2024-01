Juhokórejský parlament schválil zákon zakazujúci výrobu a predaj psieho mäsa, frustrovaní chovatelia plánujú protestovať

Juhokórejský parlament v utorok prijal prelomový zákaz na výrobu a predaj psieho mäsa, čo v krajine vyvoláva búrlivú debatu.

Obavy o práva zvierat

Konzumácia psieho mäsa je na Kórejskom polostrove stáročia dlhá prax a v Južnej Kórei nie je explicitne zakázaná ani legalizovaná. Otázka zákazu vyvoláva v krajine búrlivú debatu, pričom rastú verejné výzvy na zákaz pre obavy o práva zvierat aj medzinárodný imidž štátu.

Nedávne prieskumy verejnej mienky ukázali, že viac ako polovica Juhokórejčanov chce zákaz psieho mäsa a väčšina ho už nekonzumuje. Každý tretí Juhokórejčan je však proti zákazu, hoci psie mäso neje.

Vláda zákaz podporuje

Parlament schválil návrh zákazu v pomere 208 za 0 proti. Po tom, ako ho prijme vláda a podpíše ho prezident Jun Sok-jol, sa stane zákonom. Očakáva sa, že to už budú len formality, keďže vláda zákaz podporuje.

Po trojročnom tolerančnom období by od roku 2027 legislatíva postavila mimo zákon zabíjanie, šľachtenie a predaj mäsa psov na ľudskú spotrebu, pričom by to bolo trestateľné dvoma až troma rokmi vo väzení. Za konzumáciu psieho mäsa nestanovuje pokuty.

Návrh zákona ponúka bližšie nešpecifikovanú pomoc chovateľom psov určených na mäso a ďalších aktérov v danom sektore za to, že zatvoria svoje podniky a presmerujú sa k alternatívam.

Psie farmy na priemyselnej úrovni

Na podrobnostiach sa dohodnú vládni predstavitelia, chovatelia, odborníci a aktivisti za práva zvierat. Niektorí frustrovaní chovatelia plánujú napadnúť ústavnosť návrhu zákona a protestovať.

Psie mäso konzumujú aj v Číne, Vietname, Indonézii, Severnej Kórei a niektorých afrických štátoch. Juhokórejský priemysel so psím mäsom však pritiahol najviac pozornosti, pre reputáciu krajiny ako kultúrnej a hospodárskej sily.

Je tiež jediná krajina, ktorá má psie farmy na priemyselnej úrovni. Väčšina fariem v Južnej Kórei chová okolo 500 psov, v júli však reportér agentúry The Associated Press mal možnosť navštíviť farmu so zhruba 7 000 psami.