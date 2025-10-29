JTI Slovak Republic dáva zamestnancom 17. novembra voľno

Spoločnosť JTI Slovak Republic sa pripája k zamestnávateľom a inštitúciám na Slovensku, ktorí sa rozhodli svojim zamestnancom udeliť 17. novembra voľno. JTI považuje tento deň za jeden z najvýznamnejších dní modernej slovenskej histórie.
„Sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Sú hodnotami, na ktorých stojí nielen naša spoločnosť, ale aj naša firemná kultúra. Rozhodli sme sa preto, že 17. november si naši zamestnanci budú môcť uctiť tak, ako uznajú za vhodné,“ vysvetľuje Martin Jaroš z JTI Slovak Republic.
Rozhodnutím dať zamestnancom voľno 17. novembra chce JTI vyjadriť úctu k hodnotám slobody, rešpektu a občianskej zodpovednosti, ktoré považuje za základ demokratickej spoločnosti aj férového pracovného prostredia.
