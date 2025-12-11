J&T ponúkne nový fond „J&T ARCH II“, obmedzí prílev kapitálu do existujúceho J&T ARCH INVESTMENTS

V priebehu prvého štvrťroka 2026 predstaví J&T nový fond z rodiny J&T ARCH, ktorý nadviaže na úspešnú investičnú stratégiu založenú na partnerstvách s najvýznamnejšími česko-slovenskými investormi a podnikateľmi. J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, najväčší fond v regióne, sa blíži k hranici 8 miliárd eur spravovaných aktív. S ohľadom na nastavené podmienky a záväzok zakladateľských rodín J&T dlhodobo držať približne polovicu fondu, J&T zároveň priviera dvere existujúcemu fondu pre nový kapitál.
„Významný rast J&T ARCH, a to tak z hľadiska záujmu investorov, ako aj z hľadiska zhodnotenia, pred nás stavia pozitívnu výzvu, ako dodržať naše verejné prísľuby a zároveň pokračovať v investičnej aktivite. Dlhodobo máme v úmysle držať 50 % podiel v existujúcom fonde. Aktuálne naša priama investícia do J&T ARCH dosiahla takmer 4 mld. eur, čo je zhruba polovica aktuálnej výšky majetku sústredeného primárne v skupine J&T PRIVATE EQUITY GROUP, srdci našej nebankovej časti. Zároveň sme sa pri niektorých investíciách dostali objemom na maximum dohôd s našimi partnermi,“ uviedol Patrik Tkáč, spoluzakladateľ J&T.
Tak ako doteraz bude možné nakupovať alebo predávať investičné akcie fondu1 prostredníctvom sekundárneho trhu na Burze cenných papierov Praha, kde fond pripravuje zavedenie kontinuálneho obchodovania. J&T ARCH teraz urobil krok, o ktorom jeho predstavitelia v minulosti opakovane hovorili. S účinnosťou od 8. decembra 2025 o 18:00 hod. J&T ARCH INVESTMENTS SICAV obmedzuje prílev nového investičného kapitálu prostredníctvom verejných emisií nových investičných akcií neinštitucionálnych tried2, a to formou zavedenia kapacitného poplatku vo výške 20 % v prospech fondu.
„V dohľadnom čase plánujeme podporiť sekundárny trh prechodom z jednodňových aukcií na model kontinuálneho obchodovania, ktorý bude navyše posilnený J&T Bankou ako tvorcom trhu. Zároveň prispejeme k maximálnej transparentnosti zvýšenou aktivitou v informovaní o jednotlivých investíciách. Našou ambíciou je, aby J&T ARCH na pražskej burze stále patril medzi najobchodovanejšie cenné papiere,“ upresnil Adam Tomis, člen investičného výboru.
„Neskromne, ale s pokorou verím, že kontinuálne obchodovanie pomôže z J&T ARCH vytvoriť inštitúciu v mnohých ohľadoch podobnú obrazu Berkshire Hathaway investora Warrena Buffetta. Som presvedčený, že J&T ARCH II bude dôstojným pokračovateľom existujúceho fondu, ktorý v sebe významne odráža investičnú stratégiu celého sveta ‚friends and family J&T‘. Našou ambíciou je, aby sme vo fonde ARCH II boli vždy najväčším individuálnym investorom a tým posilňovali jeho dôveryhodnosť,“ doplnil Patrik Tkáč.
Informačný servis